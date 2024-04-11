У населення питання лише до місцевої влади: чому Путін мовчить щодо повені в Орську
Вже кілька днів росіяни тонуть через прорив дамби в Орську, а Владімір Путін досі не промовив жодного слова щодо цієї ситуації. Вся робота з усунення наслідків та надання допомоги впала на плечі волонтерів.
Про це 24 Каналу розповів редактор видання The Insider Тимур Олевський, зауваживши, що у Росії взагалі не заведено згадувати президента, тому потерпілі всі питання ставлять місцевій владі. На кшталт "чому не попередили раніше?".
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Чому Путін мовчить
Як зазначив Олевський, ширяться чутки, що з ініціативними й здатними до самоорганізації людьми в Орську, російська влада спробує розправитися, коли зійде вода. Оскільки у Росії постійно придушують лідерів, які не залежать від влади. Зазвичай це відбувається 2 способами:
- спочатку намагаються якось їх вбудувати в структуру;
- до тих, хто не вбудовується, приходить поліція.
Путін особливо нічого не говорив, тому що продовжує жити в парадигмі того, що в Росії є тільки хороші новини про Путіна й про успіхи на фронті, а неприємні новини поряд з ним не повинні бути. У нього ще інавгурації не було, а тут стихійне лихо,
– сказав Олевський.
Крім того, російського диктатора мало хвилює затоплення Орська та Оренбургу через те, що він зосереджений на боротьбі зі Сполученими Штатами та Україною як країни, яка буцімто є частиною США для протистояння з Путіним. Така маячня може бути в голові глави Кремля.
Тимур Олевський також зазначив, що Росія цілеспрямовано знищила Трипільську ТЕС під Києвом 11 квітня, яка генерувала велику кількість енергії для України. Це одна з відповідей Владіміра Путіна на створення Силами оборони дефіциту палива у країні-агресорці.
В Орську прорвало дамбу: головне
- 5 квітня в Орську прорвало дамбу на річці Урал. Вода поступово поширювалася на інші містечка і селища Оренбурзької області. 10 квітня рівень води у річці Урал сягнув вище за критичну межу на 70 сантиметрів. Місто опинилося під водою на десять метрів.
- Потроху затоплювати почало населені пункти Томської та Кемеровської областей. У Томській області дороги та будинки в селах недалеко від обласного центру під водою, три населені пункти відрізані від міста. У Кемеровській області селище Усть-Кабирза затоплене, евакуювали понад 70 людей, 44 домоволодіння під водою.
- Директор компанії, яка відповідала за будівництво греблі, звинуватив у трагедії гризунів. Мовляв, саме вони проточили дамбу. Проте причиною значних руйнувань в Оренбурзькій області є не лише повінь, а також недбалість і корупція влади. Оскільки вода з легкістю зносить навіть залізобетонні мости на своєму шляху.