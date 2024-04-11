У населення питання лише до місцевої влади: чому Путін мовчить щодо повені в Орську

Вже кілька днів росіяни тонуть через прорив дамби в Орську, а Владімір Путін досі не промовив жодного слова щодо цієї ситуації. Вся робота з усунення наслідків та надання допомоги впала на плечі волонтерів.

Про це 24 Каналу розповів редактор видання The Insider Тимур Олевський, зауваживши, що у Росії взагалі не заведено згадувати президента, тому потерпілі всі питання ставлять місцевій владі. На кшталт "чому не попередили раніше?".

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Чому Путін мовчить

Як зазначив Олевський, ширяться чутки, що з ініціативними й здатними до самоорганізації людьми в Орську, російська влада спробує розправитися, коли зійде вода. Оскільки у Росії постійно придушують лідерів, які не залежать від влади. Зазвичай це відбувається 2 способами:

спочатку намагаються якось їх вбудувати в структуру;

до тих, хто не вбудовується, приходить поліція.

Путін особливо нічого не говорив, тому що продовжує жити в парадигмі того, що в Росії є тільки хороші новини про Путіна й про успіхи на фронті, а неприємні новини поряд з ним не повинні бути. У нього ще інавгурації не було, а тут стихійне лихо,

– сказав Олевський.

Крім того, російського диктатора мало хвилює затоплення Орська та Оренбургу через те, що він зосереджений на боротьбі зі Сполученими Штатами та Україною як країни, яка буцімто є частиною США для протистояння з Путіним. Така маячня може бути в голові глави Кремля.

Тимур Олевський також зазначив, що Росія цілеспрямовано знищила Трипільську ТЕС під Києвом 11 квітня, яка генерувала велику кількість енергії для України. Це одна з відповідей Владіміра Путіна на створення Силами оборони дефіциту палива у країні-агресорці.

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