У населения вопросы только к местным властям: почему Путин молчит о наводнении в Орске

Уже несколько дней россияне тонут из-за прорыва дамбы в Орске, а Владимир Путин до сих пор не сказал ни слова об этой ситуации. Вся работа по устранению последствий и оказанию помощи упала на плечи волонтеров.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор издания The Insider Тимур Олевский, заметив, что в России вообще не принято упоминать президента, поэтому пострадавшие все вопросы задают местным властям. Вроде "почему не предупредили раньше?".

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Почему Путин молчит

Как отметил Олевский, ходят слухи, что с инициативными и способными к самоорганизации людьми в Орске, российские власти попытаются расправиться, когда сойдет вода. Поскольку в России постоянно подавляют лидеров, которые не зависят от власти. Обычно это происходит 2 способами:

сначала пытаются как-то их встроить в структуру;

к тем, кто не встраивается, приходит полиция.

Путин особо ничего не говорил, потому что продолжает жить в парадигме того, что в России есть только хорошие новости о Путине и об успехах на фронте, а неприятные новости рядом с ним не должны быть. У него еще инаугурации не было, а тут стихийное бедствие,

– сказал Олевский.

Кроме того, российского диктатора мало волнует затопление Орска и Оренбурга из-за того, что он сосредоточен на борьбе с Соединенными Штатами и Украиной как страны, которая якобы является частью США для противостояния с Путиным. Такой бред может быть в голове главы Кремля.

Тимур Олевский также отметил, что Россия целенаправленно уничтожила Трипольскую ТЭС под Киевом 11 апреля, которая генерировала большое количество энергии для Украины. Это один из ответов Владимира Путина на создание Силами обороны дефицита топлива в стране-агрессоре.

В Орске прорвало дамбу: главное