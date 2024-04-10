В то же время 10 апреля ранее определили днем пика наводнения. Сейчас уровень воды в реке Урал в районе областного центра уже на 70 сантиметров выше критической отметки.

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Оренбург идет на дно

Так, по сообщению российских СМИ, Оренбург находится под 10-метровым слоем воды. Только за ночь в городе подтопило более 300 частных участков. Еще около 200 домовладений могут быть подтоплены в ближайшее время. Эвакуация местных жителей продолжается.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди передвигаются по улицам города на лодках. Также на фото видно затонувшие автомобили и жилые дома.

Как выглядит имеет затопленный город / Фото соцсети

Затопило ипподром

Кроме того, российские паблики распространили видео, на котором вода заливает оренбургский ипподром, в котором на постоянной основе живут лошади. Местные жители своими силами пытаются вывести животных из конюшни в безопасные места.

Дело в том, что приказа об эвакуации лошадей не поступало, а значительная часть из них не имеет частных владельцев и принадлежит ипподрому.

Что происходит на оренбургском ипподроме: видео соцсети

Напомним, что прорыв дамбы на реке Урал произошел в российском Орске 5 апреля. С того времени вода начала прибывать и затапливать новые регионы Оренбургской, а также соседних областей.

Жители Орска собрались на митинги. Они требовали увеличить им размеры компенсаций. Тем временем директор компании, которая отвечала за строительство плотины, обвинил в трагедии грызунов. Мол, именно они проточили дамбу.

Следует заметить, что причиной значительных разрушений в Оренбургской области является не только мощное наводнение, которое эта местность не знала с 1942 года. Речь идет также о халатности и коррупции власти. Ведь вода с легкостью на своем пути сносит даже железобетонные мосты. Так, именно такой мост вода смыла в нацпарке Бузулукский бор.