Горожане, собравшиеся на Комсомольской площади, даже записали обращение к своему президенту и скандировали "Путин, помоги". В то же время, по российской традиции, полиция пытается разогнать толпу. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов, передает 24 Канал.
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Россияне в подтопленном городе зовут Путина на помощь: смотрите видео
На "несанкционированный митинг" вышло около сотни жителей Орска.
Когда беда в другой стране, Путин отправляет туда все. А Оренбургская область? Мы никто? – возмущаются местные.
Очевидно, "бедой" россияне называют войну в Украине, которую Россия собственноручно начала и на которую сейчас тратит огромные средства. Никакие дамбы в Орске, рекордные наводнения и жизни граждан так не волнуют российскую власть.
Что предшествовало
Российские СМИ сообщают, что недовольство людей было вызвано размерами выплат для пострадавших от наводнения и тем, что построенная на бюджетные деньги дамба не смогла остановить паводок.
Согласно российскому законодательству, в случае полной потери имущества пострадавшим от паводка выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 50 тысяч.
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Как реагирует власть
Оренбургский губернатор Денис Паслер встретился с инициативной группой пострадавших от наводнения жителей Орска. Правда, во время разговора он сразу приказал убрать телефоны.
Другая чиновница обратилась к местным и сказала, что "не надо говорить, что вы здесь наиболее пострадавшие". Она попросила возмущенных жителей города относиться к ней "с уважением".
Прорыв дамбы в Орске: кратко
- В городе Орск 5 апреля прорвало плотину дамбы, что привело к затоплению. СМИ также сообщили о первых жертвах. Местные власти объявили эвакуацию из-за ожидания длительного подтопления города.
- Наводнение в Оренбургской области в дальнейшем распространяется. Затопление лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются жители России – паводок может способствовать распространению различных заболеваний.
- В городе Орск уровень воды продолжает расти. Мэр Оренбурга предупредил о "невиданном наводнении" в течение трех следующих дней. Уже эвакуировали более 6 тысяч человек, а также пострадал соседний город Новотроицк.