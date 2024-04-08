Горожане, собравшиеся на Комсомольской площади, даже записали обращение к своему президенту и скандировали "Путин, помоги". В то же время, по российской традиции, полиция пытается разогнать толпу. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов, передает 24 Канал.

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Россияне в подтопленном городе зовут Путина на помощь: смотрите видео

На "несанкционированный митинг" вышло около сотни жителей Орска.

Когда беда в другой стране, Путин отправляет туда все. А Оренбургская область? Мы никто? – возмущаются местные.

Очевидно, "бедой" россияне называют войну в Украине, которую Россия собственноручно начала и на которую сейчас тратит огромные средства. Никакие дамбы в Орске, рекордные наводнения и жизни граждан так не волнуют российскую власть.

Что предшествовало

Российские СМИ сообщают, что недовольство людей было вызвано размерами выплат для пострадавших от наводнения и тем, что построенная на бюджетные деньги дамба не смогла остановить паводок.

Согласно российскому законодательству, в случае полной потери имущества пострадавшим от паводка выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 50 тысяч.

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Как реагирует власть

Оренбургский губернатор Денис Паслер встретился с инициативной группой пострадавших от наводнения жителей Орска. Правда, во время разговора он сразу приказал убрать телефоны.

Другая чиновница обратилась к местным и сказала, что "не надо говорить, что вы здесь наиболее пострадавшие". Она попросила возмущенных жителей города относиться к ней "с уважением".

Прорыв дамбы в Орске: кратко