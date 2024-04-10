Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что Путин не хочет приезжать на места, где есть реальные проблемы. Ему значительно комфортнее избегать любых неудобств.

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Путин живет в вымышленном мире

Как отметил Мурзагулов, когда произошел теракт в "Крокусе", кортеж Путина проезжал мимо торгового центра. Диктатор должен был бы находиться на месте событий. Но он не хочет этого делать.

Это страх. Он не хочет быть там, где есть реальные проблемы. Он – патологический трус. Путин понимает, что рано или поздно люди поймут, что он во всем виноват. И это хорошо для него не закончится. Ему страшно ехать туда, где есть последствия разрушительной деятельности,

– сказал Мурзагулов.

Путину значительно приятнее жить в вымышленном мире, где он "великий" и у него все хорошо. Основная проблема, что в таком случае к нему трудно добраться.

Ему приятнее жить в вымышленном мире. Здесь есть один недостаток. К нему довольно тяжело пробраться, условно, какой-то группе из граждан Таджикистана,

– заметил Мурзагулов.

Ситуация в России: кратко