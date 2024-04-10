Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін не хоче приїздити на місця, де є реальні проблеми. Йому значно комфортніше уникати будь-яких незручностей.

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Путін живе у вигаданому світі

Як наголосив Мурзагулов, коли стався теракт у "Крокусі", кортеж Путіна проїжджав повз торговий центр. Диктатор мав би перебувати на місці подій. Але він не хоче цього робити.

Це страх. Він не хоче бути там, де є реальні проблеми. Він – патологічний боягуз. Путін розуміє, що рано чи пізно люди зрозуміють, що він у всьому винуватий. І це добре для нього не закінчиться. Йому страшно їхати туди, де є наслідки руйнівної діяльності,

– сказав Мурзагулов.

Путіну значно приємніше жити у вигаданому світі, де він "вєлікій" і у нього все добре. Основна проблема, що у такому випадку до нього важко добратися.

Йому приємніше жити у вигаданому світі. Тут є один недолік. До нього доволі тяжко пробратися, умовно, якійсь групі з громадян Таджикистану,

– зауважив Мурзагулов.

Ситуація в Росії: коротко