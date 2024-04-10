Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін не хоче приїздити на місця, де є реальні проблеми. Йому значно комфортніше уникати будь-яких незручностей.
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Путін живе у вигаданому світі
Як наголосив Мурзагулов, коли стався теракт у "Крокусі", кортеж Путіна проїжджав повз торговий центр. Диктатор мав би перебувати на місці подій. Але він не хоче цього робити.
Це страх. Він не хоче бути там, де є реальні проблеми. Він – патологічний боягуз. Путін розуміє, що рано чи пізно люди зрозуміють, що він у всьому винуватий. І це добре для нього не закінчиться. Йому страшно їхати туди, де є наслідки руйнівної діяльності,
– сказав Мурзагулов.
Путіну значно приємніше жити у вигаданому світі, де він "вєлікій" і у нього все добре. Основна проблема, що у такому випадку до нього важко добратися.
Йому приємніше жити у вигаданому світі. Тут є один недолік. До нього доволі тяжко пробратися, умовно, якійсь групі з громадян Таджикистану,
– зауважив Мурзагулов.
Ситуація в Росії: коротко
- 5 квітня у місті Орськ прорвало дамбу, через що сталося затоплення. Внаслідок цього підтопення зафіксували також в російському Оренбурзі. Загалом в регіоні підтоплено понад 10 тисяч будинків та понад 13 тисяч присадибних ділянок. Детальніше читайте в хронології 24 Каналу.
- Зараз припускають, що прорив греблі стався через різке танення снігу та підвищення рівня води в річці Урал і одному з місцевих водосховищ. Місцева влада почала евакуацію.
- В мережі вже опублікували супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області. Паралельно в російському Орську активізувалися мародери.