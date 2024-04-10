Нагадаємо, у російському місті Орськ прорвало греблю дамби, через що вода затопила місто. Це сталося 5 квітня.

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Наслідки затоплення в Оренбурзькій області

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області Росії. Світлини, зроблені супутниками Maxar, опублікували "Схеми".

Так, компанія Maxar опублікувала знімки кількох населених пунктів Оренбурзької області Росії, зокрема обласного центру, які затопило через сезонні повені та прорив дамби в Орську.

Компанія Maxar опублікувала знімки кількох населених пунктів Оренбурзької області Росії, зокрема обласного центру, які затопило внаслідок сезонних повеней та прориву дамби в місті Орськ. Повінь триває вздовж багатьох річок і приток річки Урал. Знімки були зроблені в період з третього по дев'яте квітня 2024 року,

– йдеться в повідомленні.



Наслідки затоплення в Оренбурзькій області / Фото Maxar



Масштаби наслідків затоплення в Оренбурзькій області в Росії / Фото Maxar



Супутникові знімки наслідків затоплення в Оренбурзькій області / Фото Maxar



Кадри затоплення в Оренбурзькій області / Фото Maxar

Нагадаємо, 5 квітня в Орську, прорвало дамбу. Згодом вода дісталася і обласного центру Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації.

Яка ситуація в Орську та Оренбурзі: коротко