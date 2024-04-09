Якби росіяни порахували, скільки на день вони витрачають на війну, то зрозуміли, що греблі у країні були б схожі на дамбу Гувера. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Все ще попереду
Для України затоплення Орська вигідне, тому що Москва буде змушена перекинути фінансові ресурси на ліквідацію наслідків. Там дійсно все серйозно. Нині в Оренбурзької області затоплено десятки тисяч будинків.
Ніхто ридаючим мітингувальникам, які підтримують Владіміра Путіна, нічого не відновить. Їх розселять по гуртожитках та школах й на цьому все закінчиться. Грошей немає, як говорив Мєдвєдєв, але ви тримайтеся,
– мовив політтехнолог.
На його думку, найближчим часом росіян очікує ще не одна техногенна катастрофа. Можливо, тепер окупанти хоча б трохи звернуть увагу на свої внутрішні проблеми й не будуть так рватися в Україну.
Росіяни бідкаються, що їх кинули
Напередодні в Орську та інших містах Оренбурзької області прокотилися протести. Мітингувальники бідкаються, що буцімто, якщо щось трапляється в іншій країні, то Владімір Путін відправляє туди все, а Оренбурзьку область кинув. Місцева влада теж не сильно переймається проблемами регіону.
Згодом серед народних мас з'явилася ідея про вихід з Росії через прорив дамби. Адже місцеве населення обурює, що коли потрібна була вода на тимчасово окупований півострів Крим, то шляхопровід швидко "організувався".
Те, що раніше ліпили з пластиліну й палок, тепер ліплять просто з палок. Тому росіянам нікого звинувачувати, вони самі в усьому винні. Далі будуть серйозніші катастрофи,
– додав Тизенгаузен.
Він пригадав, що коли окупанти своїми руками підірвали дамбу на Каховській ГЕС й в Україні затоплювало населені пункти, то росіяни раділи.
Що відомо про прорив дамби в Орську
- 5 квітня у російському Орську, що в Оренбурзькій області, прорвало дамбу. Через це місцева влада змушена була ввести режим надзвичайного стану.
- Основна версія пояснює прорив греблі різким таненням снігу, а також підвищенням рівня води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі. Водночас компанія, яка займалася будівництвом дамби в Орську, звинуватила у прориві конструкції не свою недбалість, а гризунів.
- Внаслідок прориву дамби на річці Урал вже затоплено понад 10 тисяч будинків. Повінь змила навіть залізобетонний міст через річку Борівка в національному парку Бузулуцький бір.