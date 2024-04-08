Вода охоплює все нові території і надалі викриває плачевний стан об'єктів критичної і цивільної інфраструктури в країні – агресорці.

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Завалився наче дерев'яний

Так, повінь змила неабиякий, а саме залізнобетонний, міст через річку Борівка в національному парку Бузулуцький бір. Цей парк розташований на межі Самарської та Оренбурзької областей Росії. Він має вигляд острівного масиву, покритого сосновим лісом посеред степів Заволжя та Приуралля. Розташований за 15 кілометрів північніше міста Бузулука в широкій прирічковій улоговині, яка сягає в глибину 100–150 метрів в районі Борівки.

"Бузулуцький бір" розміщений на відстані майже 300 кілометрів від Оренбурга та за 150 кілометрів від Самари.

Де "царює" паводок у Росії / Фото Google Карти

Нагадаємо, що аномальний паводок розпочався з російського Орську, що в Оренбурзькій області. Саме там з берегів вийшла річка Урал після прориву дамби. Незабаром те саме повторила річка Єлшанка. Наразі вода затопила ще низку населених пунктів і дісталася самого Оренбурга.

Тим часом у російській владі почали шукати винних у трагедії. Як завжди, відповідальність ніхто брати не хоче. Так, директор АТ "Спецбуд" Сергій Комаров, який брав участь у будівництві греблі в Орську, у коментарі пропагандистам звинуватив у трагедії гризунів. За його словами, гризуни нібито "могли цю дамбу проточити, і цієї дірочки вистачило б, щоб вода пішла через дамбу".

Ще один міст завалився у Смоленській області