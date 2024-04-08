Якщо говорити про прикордоння з Росією, то найбільше від ворожих обстрілів страждають Харківська та Сумська області. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"По інтенсивності атак ворога перше місце – це Донецька область, щодо обстрілів так само. На другому місці на сьогодні – це Харків та область. Третє – це Херсон, Запоріжжя та вже Сумщина. Але якщо ми візьмемо саме прикордоння з Росією, то Харківщина та Сумщина страждають найбільше", – сказав він.

Ворог хоче зруйнувати якомога більше

Олександр Мусієнко зазначив, що росіяни щодня тероризують Сумську область. Ворог завдає ударів різними видами озброєнь. Зокрема, запускає керовані авіабомби, здійснює артилерійські удари, іноді застосовує дрони. Сумщина постійно перебуває під вогнем.

Місто Харків окупанти атакують ракетами С-300, КАБ та "Шахедами" час від часу. Є ризики, що ворог збільшить інтенсивність ударів саме по прикордонній смузі у Харківській області. Тому зараз обласна влада розглядає ймовірність евакуації жителів деяких населених пунктів області.

Раніше евакуація вже оголошувалася, але не всі поїхали. Тому буде розглядатися такий варіант, щоб люди покинули деякі населені пункти. Тому що росіяни продовжують терор цивільного населення.

Такий терор проти Харкова та Харківщини – це ознака також безсилля. Тому що Росія зараз не відчуває сил та можливостей захопити Харків, взяти військовим шляхом. Тому вони, на жаль, обирають таку тактику, що треба зруйнувати якомога більше,

– додав військовий експерт.

Атаки ворога на Сумщину та Харківщину: останнє