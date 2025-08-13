Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" взяли у полон чотирьох російських військових у зоні дій 19-го армійського корпусу на Донеччині. Інша частина окупантів ліквідована.

12 серпня росіяни здійснили спробу проникнення вглиб території операційної зони 19-го армійського корпусу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 19-армійський корпус у Facebook.

Як на Покровському напрямку росіян узяли в полон?

В ході бойових дій, відбулося проникнення малих груп противника вглиб території операційної зони 19-го армійського корпусу. Завдяки злагодженим діям бійців 93-ї ОМБр "Холодний Яр" було знищено п’ятьох військовослужбовців ворога та ще четверо взято в полон,

– йдеться у повідомленні.

За словами полонених, вони належать до 132-ї окремої мотострілецької бригади.

Українські військові взяли у полон росіян: дивіться відео

Як уточнює "Мілітарний", проникнення відбулося поблизу Кучеревого Яру та Золотого Колодязя. За даними DeepState на 11 серпня, на цій ділянці фронту ворог зміг просунутися приблизно на 15 кілометрів углиб української оборони.

"З Кучеревого Яру через лісосмуги противник дістався села Веселе, де здійснює накопичення сил", – додає видання.

Ці населені пункти розташовані на Покровському напрямку, де лише за добу 12 серпня українські сили відбили 47 штурмових і наступальних атак. Запеклі бої точилися біля Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою та змінюється дуже швидко.