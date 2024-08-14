Як ЗСУ вдалося провернути операцію на Курщині: Світан детально розібрав прорив кордону

Прорив кордону в Курській області Росії стався 6 серпня. Через декілька днів українське командування підтвердило, що участь в цій операції беруть ЗСУ. Спочатку українські військові виконували оборонну місію, хотіли захистити Суми від ймовірного штурму росіян, але згодом почали здійснювати наступальні дії.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що всім було відомо, що ЗСУ посилюють оборону Сум, бо росіяни розгортали декілька плацдармів для вторгнення в Україну з півночі.

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Росіяни підготували 4 плацдарми на кордоні з Україною

Один плацдарм був під Бєлгородом, такий же накопичували напроти Богодухова з боку Бєлгородщини, а також в районі Суджі Курської області у напрямку Сум. Досі є накопичення сил і в районі Клімово й Клинців Брянської області, там є старий аеродром та нова російська база. Звідти 50 кілометрів до Чернігівщини.

Зі слів Світана, як мінімум, в росіян було 4 таких локації. Він розповів, що українські війська зосереджувалися на кордоні, аби зупинити ймовірні бойові дії, які ворог міг звідти готувати. Основне завдання тоді для ЗСУ полягало в прикритті Сум. Там були проведені фортифікаційні заходи, відкрито декілька ліній оборони, туди перекинули кілька бригад для захисту міста Суми.

В Україні добре працює розвідка, було відомо про розгортання військ противника перед спробою штурму Сум і ЗСУ спіймали момент. Вони збільшили "ударний кулак" й зайшли на російську територію з першочерговим завданням розтрощити російське угруповання, яке загрожувало Сумам,

– озвучив Світан.

Неадекватна реакція росіян на прорив кордону

Військовий експерт наголосив на неадекватній поведінці росіян під час подій на Курщині. Вони практично не помітили українського руху, розбіглися навкруги, оперативно не перекинули туди свої резерви.

На погляд Світана, таку непідготовленість противника українське командування використало на свою користь. Військовий експерт припускає, що противник був шокований, розпочалась паніка, бо росіянам було незрозуміло, що робити в цій ситуації, якої, на їхній погляд, не повинно було статися.

Превентивний удар вже надалі розвинувся у масштабні наступальні дії, було оперативно перекинуто війська рокадними (вздовж лінії кордону) і радіальними (впоперек) дорогами. Тим самим ЗСУ посилили тиск на цій ділянці,

– розповів Світан.

ЗСУ можуть створити лінію оборони на Курщині

Станом на сьогодні українські війська можуть створити в Курській області лінію оборони: фортифікаційні споруди з забезпеченням мінних полів на російській території. Світан впевнений, що це треба робити. Також він назвав ще одне важливе завдання, яке, на його думку, мають виконати українські військові.

Треба спробувати зірвати російські сили зі східного фронту, аби ті перебазувалися з Донеччини в Курську область; знеструмити Курську АЕС; рухатись в Бєлгородську область і зайти в тил противника під Вовчанськом. Цей прорив на Курщину можна використати в багатьох напрямках,

– вважає Світан.

Подальші стратегічні рішення щодо дій ЗСУ на Курщині ухвалюватиме український Генштаб з погляду на ситуацію. А вона напряму залежить від дій росіян і того, чи будуть вони перекидати туди додаткові війська, забираючи їх зі східного фронту.