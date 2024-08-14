Відповідну заяву зробили американські чиновники. Це означає, що операцією на Курщині Україна таки змусила Росію перегрупувати свої сили.

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У США не кажуть, скільки військ перекидає Росія

The Wall Street Journal із посиланням на заяви офіційних осіб пише, що США "все ще намагаються визначити важливість кроку Росії". Водночас вони повідомляють, що про яку кількість військ йдеться.

Але нова оцінка США підтверджує заяви українських офіційних осіб, які заявили, що несподіване вторгнення минулого тижня до Курської області відвернуло російські війська від України, де перевага Москви в живій силі та техніці дозволяє їм просуватися вперед у кількох місцях,

– додали у виданні.

Додамо, що про відведення російських військ раніше говорили й у виданні Politico. Там стверджують, що Путін наказав вивести частину військ з Півдня України, щоб захистити Курську та Бєлгородську області. А в ISW додали, що російське командування може перекидати підрозділи з Донецької області.