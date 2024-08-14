Соответствующее заявление сделали американские чиновники. Это означает, что операцией на Курщине Украина таки заставила Россию перегруппировать свои силы.

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В США не говорят, сколько войск перебрасывает Россия

The Wall Street Journal со ссылкой на заявления официальных лиц пишет, что США "все еще пытаются определить важность шага России". В то же время они сообщают, что о каком количестве войск идет речь.

Но новая оценка США подтверждает заявления украинских официальных лиц, которые заявили, что неожиданное вторжение на прошлой неделе в Курскую область отвлекло российские войска от Украины, где преимущество Москвы в живой силе и технике позволяет им продвигаться вперед в нескольких местах,

– добавили в издании.

Добавим, что об отводе российских войск ранее говорили и в издании Politico. Там утверждают, что Путин приказал вывести часть войск с Юга Украины, чтобы защитить Курскую и Белгородскую области. А в ISW добавили, что российское командование может перебрасывать подразделения из Донецкой области.