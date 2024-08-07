Глава МЗС Росії Марія Захарова заявили в ефірі пропагандистського радіо, що нібито дії України є "терактом". Після цього їй заперечив російський блогер, запевнивши, що це нібито "вторгнення на територію Росії", пише 24 Канал.

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До речі, Росія з лютого 2022 року не поспішає називати війну з Україною повномасштабним вторгненням, обходячись словом "сво" – спеціальної воєнною операцією.

Що кажуть окупанти через події на Курщині

Мовиться про черговий терористичний акт. Він очевидно спрямований проти мирного населення, проти цивільного населення,

– поспішила наговорити Захарова.

Водночас один із російських так званих мілблогерів і так званий ветеран "сво" заявив, що бої на Курщині – це "вторгнення на територію Росії".

Він переконаний, що атака ЗСУ на Курську область не може бути "черговим терактом". Як аргумент він сказав, що українські військові – це регулярні військові формування іноземної держави. Саме тому події варто називати "вторгненням".

За деякий час він сказав, що чотири чи навіть 11 прикордонних населених пунктів Суджанського району Курської області "окуповані ЗСУ". Ба більше, підрозділи України буцімто залучили там "повноцінні мотопіхотні підрозділи, армійський спецназ, авіацію та ППО".

Мовляв, це "повноцінна армійська операція". Саме тому, за словами пропагандиста, командування збройних сил Росії "готує контрудар" та стягує в той район резерви.

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До речі, на події навіть відреагував Путін, назвавши їх "масштабною провокацією". Через це він навіть зібрав нараду з урядом.