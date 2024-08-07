Глава МИД России Мария Захарова заявили в эфире пропагандистского радио, что якобы действия Украины являются "терактом". После этого ей возразил российский блогер, заверив, что это якобы "вторжение на территорию России", пишет 24 Канал.

Смотрите также Глава Укрпочты "анонсировал" открытие нового отделения в Судже Курской области

Кстати, Россия с февраля 2022 года не спешит называть войну с Украиной полномасштабным вторжением, обходясь словом "сво" – специальной военной операцией.

Что говорят оккупанты из-за событий на Курщине

Речь идет об об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирного населения, против гражданского населения,

– поспешила наговорить Захарова.

В то же время один из российских так называемых милблогеров и так называемый ветеран "сво" заявил, что бои на Курщине – это "вторжение на территорию России".

Он убежден, что атака ВСУ на Курскую область не может быть "очередным терактом". В качестве аргумента он сказал, что украинские военные – это регулярные военные формирования иностранного государства. Именно поэтому события стоит называть "вторжением".

Через некоторое время он сказал, что четыре или даже 11 приграничных населенных пунктов Суджанского района Курской области "оккупированы ВСУ". Более того, подразделения Украины якобы привлекли там "полноценные мотопехотные подразделения, армейский спецназ, авиацию и ПВО".

Мол, это "полноценная армейская операция". Именно поэтому, по словам пропагандиста, командование вооруженных сил России "готовит контрудар" и стягивает в тот район резервы.

Смотрите также В Курской области продолжаются бои: все, что известно о прорыве на границе с Россией

Кстати, на события даже отреагировал Путин, назвав их "масштабной провокацией". Из-за этого он даже собрал совещание с правительством.