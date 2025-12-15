Чоловік хотів на мотоциклі прорватися до Румунії: момент втечі потрапив на відео

Увечері 14 грудня до пункту пропуску "Порубне" на мотоциклі приїхав громадянин України, який хотів незаконно виїхати до Румунії. На великій швидкості він спробував прорватися через пункт пропуску.

Тепер порушником займаються у поліції. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи справді українці масово їдуть за кордон: у ДПСУ навели статистику

Що трапилося на кордоні?

Чоловік з мотоциклом зрозумів, що не має законних підстав для перетину кордону. Він не збирався проходити прикордонний та митний контроль.

За даними прикордонників, чоловік на великій швидкості спробував проїхати через пункт пропуску. Правоохоронці швидко відреагували, подали команду "Бар'єр" і зупинили порушника.

Прикордонники зупиняють чоловіка, який намагається незаконно виїхати з України: дивіться відео

На чоловіка склали адміністративні протоколи. Його разом із мотоциклом передали працівникам поліції.

Що відомо про останні спроби втечі закордон з України?