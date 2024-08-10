У The Washington Post пишуть, що повернення територій у Курській області може тривати рік

Неочікуваний для росіян прорив у Курській області став серйозною проблемою для Путіна та його поплічників. Повернення втрачених територій країною-агресоркою може тривати щонайменше рік.

Про це йдеться у статті The Washington Post. Зазначається, що рейд углиб території Росії став справжнім викликом для російського диктатора.

Дивіться також Лише хаотичні рухи: чому росіяни не спромоглися відреагувати на операцію у Курській області

Наслідки прориву у Курській області для Росії

The Washington Post стверджує, що бої, які наразі тривають у Курській області, застали російську оборону зненацька. Вона вочевидь була недостатньо укомплектована та, схоже, що нічого не знала про підготовку до подібного рейду.

Це провал всієї системи розвідки, і оскільки Путін несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це удар по Путіну,

– запевняє політичний аналітик Сергій Марков.

За даними видання, вже зайнято понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто, а тепер фіксується просування до Курської АЕС. Зазначається, що "прорив" демонструє слабкість та неефективність армії ворога.

Там пишуть, що на укріплених позиціях буде вдосталь часу окопатися. Потенційно це дасть потужний козир у разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів. Така невдача ворога сильно б'є по репутації російської влади й військових.

Зазначається, що якщо окупаційна армія буде наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, то російським загарбникам знадобиться щонайменше рік, аби відбити втрачені території в Курській області.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман каже, що сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим.

Водночас деякі російські аналітики також висловлюють побоювання, що відвоювання захопленої території може тривати чимало часу, якщо повномасштабний контрнаступ російських підкріплень затягнеться.

До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що російське військово-політичне командування не хоче перекидати війська з інших напрямків фронту у Курську область. У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на Сході України.