Російських сил та ліній оборони на цьому напрямку не було. Це 24 Каналу зауважив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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"Реакція, яку ми побачили – це майже повна нездатність росіян протистояти таким діям тих підрозділів, які діють на їхній території. Ми бачимо, що російських сил та ліній оборони на цьому напрямку фактично не було", – сказав він.

Росіяни не можуть протистояти цим силам

Тарас Жовтенко зазначив, що окупанти заявляли про нібито будівництво ліній оборони впродовж останніх двох років. Однак очевидно, що російське військове керівництво витратило мільярди, які на це виділялися, на щось інше.

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Зараз ситуація на Сході України така, що мінімум 70% північного угрупування ворожих військ залучено у боях на українських територіях. Тому навіть кількісно росіяни не мають що протиставити, не можуть дати відповідь силам, які діють у Курській області.

Ми зараз бачимо абсолютно хаотичні рухи російського командування. Ймовірно, вже перекидаються підрозділи Тихоокеанських десантників на Курський напрямок. Тому що помітили пересування техніки, яка схожа на ту, яка стоїть на озброєнні саме цих підрозділів збройних сил Росії,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.