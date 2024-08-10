Генштаб ЗСУ зранку 10 серпня опублікував зведення: загалом протягом минулої доби було зафіксовано 90 бойових зіткнень. 24 Канал розповідає детально про ситуацію на полі бою.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Що відбувається на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Лінія фронту в напрямку Краматорська: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається на Оріхівському напрямку на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

До слова, раніше речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що окупанти зараз проводять внутрішні ротації, залучають особовий склад, який раніше був на другому ешелоні.