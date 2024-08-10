Генштаб ЗСУ зранку 10 серпня опублікував зведення: загалом протягом минулої доби було зафіксовано 90 бойових зіткнень. 24 Канал розповідає детально про ситуацію на полі бою.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Харківський напрямок. Там точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

Що відбувається на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Куп'янський напрямок. Відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

Лиманський напрямок. Ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

Сіверський напрямок. Відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного.

Краматорський напрямок. Точилося дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

Лінія фронту в напрямку Краматорська: дивіться на карті від DeepState

Торецький напрямок. Росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

Покровський напрямок. Наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Курахівський напрямок. Сили оборони відбивали п'ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

Времівський напрямок. Ворожа наступальна дія противника у бік Водяного не мала успіху.

Оріхівський напрямок. Російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

Що відбувається на Оріхівському напрямку на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Гуляйпільський та Придніпровський напрямки. Обстановка без особливих змін.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

До слова, раніше речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що окупанти зараз проводять внутрішні ротації, залучають особовий склад, який раніше був на другому ешелоні.