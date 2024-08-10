Генштаб ВСУ утром 10 августа опубликовал сводку: всего за прошедшие сутки было зафиксировано 90 боевых столкновений. 24 Канал рассказывает подробно о ситуации на поле боя.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Харьковское направление. Там шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Купянское направление. Состоялось два боестолкновения, в частности, у Колесниковки и Табаевки.

Лиманское направление. Враг атаковал 15 раз неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

Северское направление. Состоялось 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спирного.

Краматорское направление. Шло девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.

Линия фронта в направлении Краматорска: смотрите на карте от DeepState

Торецкое направление. Россияне атаковали 14 раз неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.

Покровское направление. Наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиновое, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте от DeepState

Кураховское направление. Силы обороны отражали пять атак противника у Парасковиевки, Александровки и Константиновки.

Времовское направление. Вражеское наступательное действие противника в сторону Водяного не имело успеха.

Ореховское направление. Российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

Что происходит на Ореховском направлении в Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Гуляйпольское и Приднепровское направления. Обстановка без особых изменений.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

К слову, ранее представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что оккупанты сейчас проводят внутренние ротации, привлекают личный состав, который ранее был на втором эшелоне.