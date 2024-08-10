Генштаб ВСУ утром 10 августа опубликовал сводку: всего за прошедшие сутки было зафиксировано 90 боевых столкновений. 24 Канал рассказывает подробно о ситуации на поле боя.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Линия фронта в направлении Краматорска: смотрите на карте от DeepState

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на Ореховском направлении в Запорожье: смотрите на карте от DeepState

К слову, ранее представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что оккупанты сейчас проводят внутренние ротации, привлекают личный состав, который ранее был на втором эшелоне.