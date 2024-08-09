Варто зауважити, що за минулу добу на Харківському напрямку було 6 бойових зіткнень. Всі – в районі Вовчанська. Окупанти там продовжують штурмові дії.

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Що відомо про підготовку ворога до штурмових дій

У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу,

– заявили наші військові.

За їхніми даними, для цього ворог:

залучив додатковий особовий склад загону "Шторм" 153 танкового полку 47 танкової дивізії,

провів заходи логістичного забезпечення.

Ба більше, в районі Глибокого російські окупанти мінують місцевість. Також ворог залучив особовий склад підрозділів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, який має низький морально-психологічний стан.

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Оперативно-тактичне угруповання військ "Харків" розповіло, що, крім 6 бойових зіткнень, на Харківському напрямку ворог завдав:

1 авіаудар, використавши 2 керовані авіаційні бомби;

40 ударів дронами-камікадзе;

429 атак позицій Сил оборони України.

До речі, попри події в Курській області, росіяни не зменшують чисельність своїх військ на цьому напрямку.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів 8 серпня в ефірі телемарафону, що окупанти проводять внутрішні ротації, залучають особовий склад, який раніше був на другому ешелоні.