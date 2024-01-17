Протест, репресія, революція: як Кремль може відреагувати на мітинги у Башкирії

У російській Башкирії спалахнули масові заворушення через вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Його засудили на чотири роки за екстремізм. Протести будуть наростати у різних регіонах Росії.

Російська влада, як завжди, буде намагатися вдавати, що нічого не відбувається. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

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"Обидва сценарії матимуть негативні наслідки"

Валентин Гладких зазначив, що ще у 2023 році було очевидно, що у Росії будуть певні протести. Адже у місцевих еліт виникло бажання здобути автономію, яка в перспективі може перерости і в суверенітет.

Наразі Кремль не реагує на протести у Башкирії. Однак російська влада не може погодитись на виконання умов протестувальників. Адже це означатиме слабкість путінського режиму. Крім того, згодом цілі протестувальників можуть набути політичного значення.

Виконати вимоги протесту вони не можуть, бо це у їхній системі координат означає визнати слабкість. Тобто дати карт-бланш для того, щоб аналогічні дедалі частіше з'являлися і використовувалися для досягнення інших цілей,

– сказав він.

Репресії проти протестувальників не придушать заворушення. Силовий розгін змусить активістів діяти більш рішуче. У такий спосіб виникне потужна революція, з якою Кремлю буде вкрай складно впоратись.

Тому російська пропаганда піде звичним шляхом. Влада продовжить вдавати, ніби нічого не відбувається. Натомість медіа будуть переконувати росіян у "величі" їхньої держави.

Російська влада навряд чи зможе впоратись із протестами, які згодом виникатимуть і в інших регіонах. І хоч певний "резерв міцності" у Кремля ще є, однак внутрішні проблеми лише наростають.

"Протестувальники вимагають іншого рішення суду, вирок якого ними сприймається як несправедливий і незаконний. Само собою це не минеться. Треба або нав'язати волю суду і тих силових органів, які стоять за цим рішенням. Тобто "розчавити" ці протести. Або задовольнити вимоги протестувальників. Обидва сценарії будуть мати негативні наслідки", – пояснив політолог.

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