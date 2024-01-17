Протест, репрессия, революция: как Кремль может отреагировать на митинги в Башкирии

В российской Башкирии вспыхнули массовые протесты из-за приговора местному активисту Фаилу Алсынову. Его осудили на четыре года за экстремизм. Протесты будут нарастать в разных регионах России.

Российские власти, как всегда, будут пытаться делать вид, что ничего не происходит. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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"Оба сценария будут иметь негативные последствия"

Валентин Гладких отметил, что еще в 2023 году было очевидно, что у России будут определенные протесты. Ведь у местных элит возникло желание обрести автономию, которая в перспективе может перерасти и в суверенитет.

Пока Кремль не реагирует на протесты в Башкирии. Однако российские власти не могут согласиться на выполнение условий протестующих. Ведь это будет означать слабость путинского режима. Кроме того, впоследствии цели протестующих могут приобрести политическое значение.

Выполнить требования протеста они не могут, потому что это в их системе координат означает признать слабость. То есть дать карт-бланш для того, чтобы аналогичные все чаще появлялись и использовались для достижения других целей,

– сказал он.

Репрессии против протестующих не подавят протесты. Силовой разгон заставит активистов действовать более решительно. Таким образом произойдет мощная революция, с которой Кремлю будет крайне сложно справиться.

Поэтому российская пропаганда пойдет по привычному пути. Власти продолжат делать вид, будто ничего не происходит. Вместо этого медиа будут убеждать россиян в "величии" их государства.

Российские власти вряд ли смогут справиться с протестами, которые впоследствии будут возникать и в других регионах. И хотя определенный "резерв мощности" у Кремля еще есть, однако внутренние проблемы только нарастают.

"Протестующие требуют иного решения суда, приговор которого ими воспринимается как несправедливый и незаконный. Само собой это не пройдет. Надо или навязать волю суда и тех силовых органов, которые стоят за этим решением. То есть "раздавить" эти протесты. Или удовлетворить требования протестующих. Оба сценария будут иметь негативные последствия", – объяснил политолог.

Протесты в Башкирии: главное