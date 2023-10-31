За яких обставин протести у Дагестані можуть перерости у щось більше

Ймовірність того, що протести у Дагестані можуть дійти до Москви і взагалі з антисемітських перетворитися на антиросійські, є дуже низькою. Однак попри це Кремль вже відчув загрозу. Більше читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Заворушення у Дагестані – скороминучі

Проблема ксенофобії в Росії не нова. Вона традиційно існує. Просто в різний період її спрямовували проти різних груп населення.

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Ця ксенофобія накладається на расистські уявлення росіян на інші народи. Можна згадати всі принизливі назви, якими росіяни називають інші народи, і які не вважаються чимось неполіткоректним. На цю хворобу страждає все російське суспільство. У 2000-х та 2010 році багато уваги приділяли ісламофобії, а зараз – українофобії. У Росії міняються лише об'єкти ненависті.

У цьому випадку ненависть стосується євреїв. Однак джерела цієї ненависті – всередині російського суспільства, яке легалізувало культуру ненависті.

Наразі не схоже, що ці антисемітські протести можуть перерости в антиросійські та поширитися на Москву. Дагестанські заворушення – скороминучі. Вони вибухають, але не перетворюються у якусь складну політичну програму.

Протест через євреїв – так, протест через війну – ні

Однак є один нюанс. Ми побачили антисемітські протести в Дагестані й реакцію на них значної частини російських пропагандистів, які мають єврейське коріння. Наприклад, на каналі Соловйова говорили про те, що в Дагестані треба поставити шибениці, ввести російську армію і жорстко всіє покарати. Усі ці речі роздмухують ненависть між росіянами.

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Це і є та обставина, яка може призвести до розростання фактів взаємної ненависті в середині Росії. Наразі ФСБ намагається взяти це під контроль і перевести стрілки на українців чи західну агентуру. Такий традиційний підхід. Але вони реально злякалися такого розвитку подій.

Для Кремля протести – не дуже добрий сигнал. Вони означають втрату керованості, а це те, чого російська влада боїться найбільше у світі.

Навіть якщо припустити, що ця історія якось стосується боротьби різних башт Кремля, і є люди, які справді зацікавлені в тому, щоб підважити правлячу групу й ослабити Владіміра Путіна – це лише елемент. Головне полягає в тому, що Кремль справді злякався.

Багато кого спантеличило те, що росіяни не можуть зібрати протест через війну в Україні, однак на антисемітському протесті їм ніхто особливо й не заважав. Це пояснюється самою суттю цих мітингів. Протести проти війни придушують на самому початку, адже вони суперечать політиці Кремля і підривають легітимність влади. Іншими словами, вони суперечать ідеї, на якій побудований Кремль.

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Водночас погроми в Дагестані не підривають Кремль безпосередньо, вони не так багато шкодять владі. Крім того, щоб воювати, Росії потрібно підтримувати суспільство у стані ненависті.

Минулого року лунали думки про те, що з Дагестану можуть початися протести проти Путіна. Такі тези мотивували тим, що матері у Дагестані виходили на мітинги через мобілізацію. Однак я доволі скептичний щодо того, що Північний Кавказ серйозно підірве Росію. Революції та повалення влади відбуваються у столиці, а периферія не може суттєво вплинути на це. Але з іншого боку це все розхитує Путіна та його владу.