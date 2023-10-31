При каких обстоятельствах протесты в Дагестане могут перерасти во что-то большее

Вероятность того, что протесты в Дагестане могут дойти до Москвы и вообще из антисемитских превратиться в антироссийские, очень низка. Однако, несмотря на это, Кремль уже ощутил угрозу. Больше читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Беспорядки в Дагестане – мимолетные

Проблема ксенофобии в России не нова. Она обычно существует. Просто в разный период ее направляли против разных групп населения.

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Эта ксенофобия накладывается на расистские представления россиян на другие народы. Можно упомянуть все унизительные названия, которыми россияне называют другие народы, и которые не считаются чем-то неполиткорректным. Этой болезнью страдает все российское общество. В 2000-х и 2010 году много внимания уделяли исламофобии, а сейчас – украинофобии. В России меняются только объекты ненависти.

В этом случае ненависть касается евреев. Однако источники этой ненависти – внутри российского общества, которое легализировало культуру ненависти.

Пока не похоже, что эти антисемитские протесты могут перерасти в антироссийские и распространиться на Москву. Дагестанские беспорядки – мимолетные. Они взрываются, но не превращаются в какую-то сложную политическую программу.

Протест из-за евреев – да, протест из-за войны – нет

Однако есть один нюанс. Мы увидели антисемитские протесты в Дагестане и реакцию на них значительной части российских пропагандистов, у которых есть еврейские корни. К примеру, на канале Соловьева говорили, что в Дагестане нужно поставить виселицы, ввести русскую армию и жестко все наказать. Все эти вещи раздувают ненависть между россиянами.

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Это и есть обстоятельство, которое может привести к разрастанию фактов взаимной ненависти внутри России. Пока ФСБ пытается взять это под контроль и перевести стрелки на украинцев или западную агентуру. Таков традиционный подход. Но они реально испугались такого развития событий.

Для Кремля протесты – не очень хороший сигнал. Они означают потерю управляемости, а это то, чего российские власти боятся больше всего в мире.

Даже если предположить, что эта история как-то касается борьбы разных башен Кремля, и есть люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы подвесить правящую группу и ослабить Владимира Путина – это лишь элемент. Главное в том, что Кремль действительно испугался.

Многих смутило то, что россияне не могут собрать протест из-за войны в Украине, однако на антисемитском протесте им никто особо и не мешал. Это объясняется самой сутью этих митингов. Протесты против войны подавляют в самом начале, ведь они противоречат политике Кремля и подрывают легитимность власти. Другими словами, они противоречат идее, на которой построен Кремль.

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В то же время погромы в Дагестане не подрывают Кремль напрямую, они не так много вредят власти. Кроме того, чтобы воевать, России нужно поддерживать общество в ненависти.

В прошлом году раздавались мысли о том, что с Дагестана могут начаться протесты против Путина. Такие тезисы мотивировали тем, что матери в Дагестане выходили на митинги из-за мобилизации. Однако я достаточно скептичен в отношение того, что Северный Кавказ серьезно подорвет Россию. Революции и свержение власти происходят в столице, а периферия не может существенно повлиять на это. Но с другой стороны, это все расшатывает Путина и его власть.