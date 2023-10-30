В России внутренние проблемы решают по-своему

Прогнозируемо поскольку ксенофобия и человеконенавистничество стали основой современной России. Безнаказанность за это лишь усугубила чувство ненависти ко всем, кто по-другому думает, разговаривает и выглядит.

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В России исторически сложилось, что все внутренние проблемы компенсируют культивацией в обществе ненависти к другим национальностям, религиям и даже к народностям внутри самой России. Когда россиянам пропаганда не дает четкого указания, кого ненавидеть извне, то они начинают ненавидеть друг друга, соседей по федеральным округам, областям.

В 1990-е целое десятилетие жесточайшего экономического кризиса вообще удавалось время от времени перекрывать всенародной ненавистью к "лицам кавказской национальности". Ксенофобия стала настоящей палочкой-выручалочкой для некомпетентного, вороватого руководства России, а после прихода к власти Владимира Путина эти процессы усилились. При Путине конфликты на национальной почве не просто использовали, их катализировали и поощрялась межнациональная ненависть.

Именно при Путине под покровительством ФСБ под Санкт-Петербургом открыли центр "Партизан", в котором проходили и продолжают проходить боевую подготовку сотни неонацистов со всего мира. Центром управляет "Русское имперское движение" (РИД). Он снабжен всем необходимым для изучения его членами тактики ведения боевых действий в городских условиях. Многие "воспитанники" этого центра впоследствии оказываются в горячих точках, в том числе и в составе ЧВК "Вагнера".

Как Россия лелеет ксенофобию

В том же Санкт-Петербурге не просто скрывается от ФБР, а свободно проживает основатель и лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base Ринальдо Назарро, сбежавший от правосудия в Россию.

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Именно в России официально провели "Международный российский консервативный форум", на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы. Причем организовывала это мероприятие партия "Родина", выходцем из которой является российский политик Дмитрий Рогозин, до своего карьерного роста регулярно участвовавший в неонацистских сходках.

Именно при Путине в России долгие годы действовала неонацистская организация "Русский образ", ставшая базой для БОРН (боевой организации русских националистов). Она занималась разбойными нападениями, а также заказными убийствами в пользу российских спецслужб, и к которой имеют отношение журналисты "Комсомольской правды", издания находящегося под патронатом минобороны России.

Именно при Путине российские спецслужбы начали активно спонсировать такие европейские неонацистские организации как:

"Золотая заря" в Греции;

Национал-демократическая партия Германии;

болгарская "Атака";

Лига Ломбардии из Италии;

итальянская "Новая сила";

Английская национальная партия;

Партия шведов;

Датская партия и многие другие.

И именно при Путине была создана точная копия нацистского Гитлерюгенда – Юнармия, в которой детей учат убивать и ненавидеть. Выходцы из этой армии полны ненависти и время от времени расстреливают своих сокурсников в учебных заведениях.

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А потому, какие еще были прогнозы, кроме неизбежных и масштабных погромов, в стране с такими тенденциями?

В свое время мировое сообщество закрывало глаза на то, как рос и креп нацизм в Германии. Аналогично мир закрывал глаза на культивацию неонацизма в России. Ошибки одни и те же, конечный результат может быть аналогичным… Пока это только первый звонок в стране, построенной на ненависти.