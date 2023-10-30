Республиканец, поддерживаемый демократами

Два дня тому назад на интервью телеканалу Fox News он сказал, что США выделили Украине всего 5% от оборонного бюджета, и это привело к уничтожению 50% военного потенциала России ("второй армии мира"). И что это самая крутая инвестиция со стороны США.

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Это, наверное, самое адекватное заявление, которое я слышал от республиканцев о помощи Украине и интересам США. Интересно, что у этого республиканского кандидата есть среди демократов поддержка больше, чем среди своих республиканцев. Его поддерживают 32% демократов против 13% республиканцев. При этом он уверенно чувствует себя и среди республиканцев, идя во втором эшелоне.

Кристи, кстати, ярый противник и оппонент Дональда Трампа. Он считает, что тот не имеет права на второй срок.

Теперь о правдивости фактов заявления. Мне стало интересно, на сколько он прав. Я нашел отличную инфографику об объемах помощи Украине со стороны США

Общий объем помощи Украине со стороны США с момента вторжения составил уже 76,8 миллиарда долларов.

3,9 миллиарда долларов – продовольственная помощь;

26,4 миллиарда долларов – финансовая помощь;

46,6 миллиарда долларов – военная помощь.

Бюджет 2023 США на оборону составил 846 миллиардов долларов. То есть, военная помощь Украине действительно составила всего 5,4% от военного бюджета США.

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Уничтожила ли Украина половину военного потенциала России

Теперь вопрос: а правда ли, что мы уничтожили 50% военного потенциала орды? Идем по пунктам. Сравним 24 февраля 2022 года и сколько уничтожено на сегодня.

Личный состав. Было 850 тысяч и еще 250 тысяч в резерве, а также 200 тысяч военизированных формирований – всего 1,3 миллиона. В настоящее время уничтожено 1,2 миллиона (ликвидированы 299 тысяч оккупантов + 897 тысяч раненых, если считать 1:3 к уничтоженным). Это 92%, но мы понимаем, что им есть кем пополнять это стадо смертников.

Было 850 тысяч и еще 250 тысяч в резерве, а также 200 тысяч военизированных формирований – всего 1,3 миллиона. В настоящее время уничтожено 1,2 миллиона (ликвидированы 299 тысяч оккупантов + 897 тысяч раненых, если считать 1:3 к уничтоженным). Это 92%, но мы понимаем, что им есть кем пополнять это стадо смертников. Танки : было 12 420 единиц, а уничтожили 5 175 (41%).

: было 12 420 единиц, а уничтожили 5 175 (41%). Бронетехника : было 30 122, а уничтожили 9 728 (32%).

: было 30 122, а уничтожили 9 728 (32%). Самолеты : было 1 461, а уничтожено 320 (22%).

: было 1 461, а уничтожено 320 (22%). Вертолеты : было около 2 000, а уничтожено 324 (16%).

: было около 2 000, а уничтожено 324 (16%). Корабли : было 97, а уничтожено 21 (21%).

: было 97, а уничтожено 21 (21%). РСЗО . В России есть около 1000 РСЗО и более 2000 на хранении. Уничтожены 834 (28%).

. В России есть около 1000 РСЗО и более 2000 на хранении. Уничтожены 834 (28%). Ракеты . Оккупанты использовали уже около 50% – 60% высокоточных ракет.

. Оккупанты использовали уже около 50% – 60% высокоточных ракет. Средства ПВО. Я не нашел детальной статистики по уничтоженным средствам ПВО. Их уничтожено в общей сложности 558 единиц. При этом в публичных источниках нашел информацию, что на вооружении врага есть около 400 комплексов большой дальности, средней дальности – 1,5 тысяч единиц, малой дальности – около 3 тысяч единиц. Здесь еще косить и косить.

Как видим, до уничтожения 50% военного потенциала еще далеко. Относительно стоимости уничтоженной ордынской техники, по мнению журналистов, это около 41 миллиарда долларов. Это сравнимо с объемом военной помощи, предоставленной Украине.

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Привлекательность Украины для мира

Но в целом с оценками кандидата в президенты США согласны. При относительно небольших расходах для США (0,2% ВВП) они почти полностью вывели из большой игры своего бывшего основного оппонента и нынешнего главного союзника Китая. Украина – мега выгодная инвестиция для США. Могу предположить, что следующие выгоды звучат так: