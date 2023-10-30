Республіканець, якого підтримують демократи
Два дні тому на інтерв'ю телеканалу Fox News він сказав, що США виділили Україні всього 5% від оборонного бюджету і це призвело до знищення 50% військового потенціалу Росії ("другої армії світу"). І що це є найкрутішою інвестицією з боку США.
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Це, напевно, найадекватніша заява, яку я чув від республіканців щодо допомоги Україні та інтересів США. Цікаво, що цей республіканський кандидат має серед демократів підтримку більше, ніж серед своїх республіканців. Його підтримують 32% демократів проти 13% республіканців. При цьому він впевнено почувається і серед республіканців, йдучи в другому ешелоні.
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Тепер щодо правдивості фактів заяви. Мені стало цікаво, на скільки він правий. Я знайшов чудову інфографіку про обсяги допомоги Україні з боку США.
Загальний обсяг допомоги Україні з боку США з моменту вторгнення становив вже 76,8 мільярда доларів, зокрема:
- 3,9 мільярда доларів – продовольча допомога;
- 26,4 мільярда доларів – фінансова допомога;
- 46,6 мільярда доларів – військова допомога.
Бюджет 2023 року США на оборону становив 846 мільярдів доларів. Тобто військова допомога Україні справді склала всього 5,4% від військового бюджету США.
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Чи знищила Україна половину військового потенціалу Росії
Тепер питання: а чи правда, що ми знищили 50% військового потенціалу орди? Ідемо пунктами. Порівнюємо 24 лютого 2022 року та скільки знищено на сьогодні.
- Особовий склад. Було 850 тисяч та ще 250 тисяч у резерві, а також 200 тисяч воєнізованих формувань – разом 1,3 мільйона. Наразі знищено 1,2 мільйона (ліквідовані 299 тисяч окупантів + 897 тисяч поранені, якщо рахувати 1:3 до знищених). Це 92%, але ми розуміємо, що їм є ким поповнювати це стадо смертників.
- Танки: було 12 420 одиниць, а знищили 5 175 (тобто 41%).
- Бронетехніка: було 30 122, а знищили 9 728 (32%).
- Літаки: було 1 461, а знищені 320 (22%).
- Гелікоптери: було близько 2 000, а знищені 324 (16%).
- Кораблі: було 97, а знищений 21 (21%).
- РСЗВ. У Росії є близько 1 000 РСЗВ та понад 2 000 на зберіганні. Знищені 834 (28%).
- Ракети. Окупанти використали вже близько 50% – 60% високоточних ракет.
- Засоби ППО. Я не знайшов детальної статистики щодо знищених засобів ППО. Їх знищено загалом 558 одиниць. При цьому у публічних джерелах знайшов інформацію, що на озброєнні ворога є близько 400 комплексів великої дальності, середньої дальності – 1,5 тисячі одиниць, малої дальності – близько 3 тисяч одиниць. Тут ще косити та косити.
Як бачимо, до знищення 50% військового потенціалу ще далеко. Щодо вартості знищеної ординської техніки, на думку журналістів, це близько 41 мільярда доларів. Це можна порівняти з обсягом військової допомоги, наданої Україні.
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Привабливість України для світу
Але загалом з оцінками кандидата в президенти США згоден. За відносно невеликих витрат для США (0,2% ВВП), вони майже повністю вивели з великої гри свого колишнього основного опонента і нинішнього головного союзника Китаю. Україна – мега вигідна інвестиція для США. Мможу припустити, що наступні вигоди звучать так:
- Україна може і стане найбільшим постачальником озброєнь для союзників США перед майбутнім військовим конфліктом США та Китаю;
- Україна є одним із найбільших власників природних ресурсів – критичних матеріалів (як противага Китаю) необхідних для виробництва сучасної електроніки та військової техніки;
- Україна найбоєздатніша армія світу, яка стане найбільшим у світу миротворчим контингентом на тлі зростання напруги у світі;
- Україна найбільший та найвпливовіший енергетичний хаб Європи;
- Україна – новий Китай Європи – найбільший виробничий майданчик із найнижчою собівартістю виробництва (як електроніки, автомобілів, так і продукції легкої промисловості та хімії).