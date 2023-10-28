Як Україна бореться з російською пропагандою

Від початку повномасштабного вторгнення Росія у рази збільшила потік дезінформації, спрямованої на знищення України.

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Звісно, увага українців сьогодні сфокусована на війні, люди шукають ексклюзивну інформацію у різноманітних джерелах і не завжди готові перевіряти її достовірність. А можливість безперешкодно поширювати фейки через соціальні мережі дозволяє із шаленою швидкістю дезінформувати тисячі людей.

Тому ми створили широку мережу поширення інформації, яка охоплює всі популярні в Україні соцмережі. Коли росіяни просувають чергову ІПСО чи фейк, ми детально пояснюємо в соцмережах і месенджерах, як її розпізнати, аби не було сумнівів, що це саме дезінформація. Інформуємо органи державної влади й наших громадян, рекомендуємо заходи з протидії у кожній конкретній ситуації.

Ми зібрали власну базу джерел інформаційного впливу та виявили осіб, які стоять за ними. Щоб кожен українець зміг перевірити достовірність джерела інформації, Центр протидії дезінформації склав список ворожих телеграм-каналів та вебсайтів, які поширюють російські наративи.

Загалом відстежуємо 282 телеграм-канали, 147 іноземних інтернет-ресурсів, 11 ютуб-каналів. Щотижня доводиться фіксувати до 200 деструктивних інформаційних повідомлень.

Команда аналітики сформувала досьє діяльності 25 осіб/компаній/джерел розповсюдження інформації за поточний рік. До речі, завдяки нашій роботі до переліку на запровадження санкційних обмежень у 2023 році додано 9 осіб.

Тільки за цей рік наші аналітики склали 128 звітів за результатами виявлених загроз та сформували 128 інформаційно-аналітичних матеріалів з питань забезпечення інформаційної безпеки України. Ці матеріали отримують органи сектору безпеки й оборони, Офіс Президента України, МЗС. Після цього розробляються матеріали для інформування наших громадян про інформаційні загрози.

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Для боротьби з пропагандою ми створюємо програми для підвищення медіаграмотності та резистентності українців до дезінформації, проводимо просвітницькі заходи.

Так, Центр розробив Посібник з протидії дезінформації. За підтримки EUAM відбулися навчальні курси для представників ОДА, ЦОВВ, спецслужб. Фахівці центру провели 50 лекцій з питань інфобезпеки для держслужбовців категорій "А", "Б" та "В". У нашому портфоліо 12 освітніх проєктів, ми навіть зробили мультик для дітей, у якому в ігровій формі розповідається про основи інформаційної безпеки.

Співпраця з Google

Щоб протидіяти пропаганді за кордоном, ми активно співпрацюємо з 18 країнами-партнерами. Завдяки спільній роботі з Google видалили понад 96 тисяч відео та 12 тисяч ютуб-каналів, які фінансувалися Росією та поширювали дезінформацію в Україні і за кордоном. Пропагандистські канали RT і Sputnik вже заблоковані.

Перед тим, як запропонувати заблокувати те чи інше джерело інформації, ми ретельно збираємо юридичну аргументацію, робимо контент-аналіз, акцентуємо на порушеннях українського законодавства та правил платформи, на якій виходить інфоресурс.

На жаль, в Україні досі на законодавчому рівні відсутнє поняття дезінформації, засобів боротьби з нею тощо. Тому Центр розробив законопроєкт "Про протидію дезінформації", який, з-поміж іншого, визначає основні принципи протидії дезінформації, боротьби з інформаційним тероризмом, визначає мету та напрями державної політики щодо медіаграмотності, механізми встановлення та доведення фактів розповсюдження дезінформації, а також посилює кримінальну відповідальність за вчинення правопорушень у сфері інформбезпеки держави.

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З урахуванням реалій нової інформаційної ери термін "інформаційний тероризм" потрібно запровадити і на міжнародному законодавчому рівні так само як і відповідальність за вчинення інфотерористичних злочинів.

А ще – створити міжнародний хаб з протидії інформаційним загрозам у національній та міжнародній площині. Тільки так ми зможемо ефективно захищати українців і аудиторію держав-партнерів від навали інформаційних злочинів фейк-федерації.

Вплив ворожої пропаганди вже знизився

Мене часто запитують: як людям самостійно відрізнити правду від фейків в інформаційному шумі?

Сьогодні вплив роспропаганди на свідомість наших громадян знизився порівняно з початком широкомасштабного вторгнення завдяки великій кількості розвінчувань ворожих наративів. Розкриття брехні має неймовірний зворотний ефект. Нам вдалося переграти росіян на полі, де вони вигравали багато років.

Ми проаналізували напрями розвитку російських ІПСО у найближчому майбутньому:

затяжна війна,

безрезультатність українського контрнаступу,

тотальна корупція в Україні,

неготовність до вступу в ЄС,

надважка зима,

Україна проти мирних переговорів,

конфлікти у вищому військово-політичному керівництві.

Ворог перейшов від відвертих фейків до маніпуляцій з чутливими темами, щоб українці запанікували і зненавиділи владу.

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На жаль, люди досі не завжди критично ставляться до новин, які вони споживають, на що і розраховують російські дезінформатори. Тому, завдання номер один – вчитися інформаційної гігієни. Аналітично ставитися до інформації, яку вигадують росіяни і зливають до неперевірених груп у месенджерах та анонімних телеграм-каналів, не вестися на емоційні клікбейтні заголовки, не поширювати відверті маніпуляції і фейки.

Навички верифікації інформації та критичне мислення зараз як ніколи є життєво необхідними. Стійкість до інформаційних впливів є елементом національної стійкості, національної безпеки.