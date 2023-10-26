"Снарядний голод" таки є

Зараз це питання почали обговорювати. Мовляв, 4 мільйони, це так багато! Тобто ніякого "снарядного голоду" немає? Що ж, розберемося.

Читайте також Світ змінюється: яка ситуація продемонструвала слабкість Росії

Для початку, якщо вірити даним естонської розвідки, то що таке 4 мільйони снарядів? Це в середньому 330 тисяч пострілів на місяць. Або в середньому 11 тисяч пострілів на добу. То ж тут виникає питання – а скільки пострілів ворожа артилерія робила у березні 2022 року? Скільки у серпні 2022 року? Скільки в січні 2023 року?

Відповідь проста – у середньому 60, 40 та 20 тисяч пострілів на добу. З цього робимо висновок – 11 тисяч пострілів на добу це "снарядний голод" чи ні?

Банальна математика і жодної таємниці

Але важливий момент полягає в іншому, а саме – що таке ці 4 мільйони снарядів? Це залишки на складах та центрах зберігання по всій Росії. Залишки, які стали такими, чому?

Зауважте Кримська платформа по-російськи: хто і як збирається "інтегрувати" окуповані території України

Та тому, що їх відправляти насамперед у зону бойових дій було недоцільно. А чому? Тому, що більшість із них перебували на зберіганні у незадовільному стані та взагалі втратили придатність до застосування. З цього й робимо відповідні висновки. Банальна математика і жодної таємниці.

На жаль, у нас більшість рефлексують про цифри. Сто тисяч на Лимансько-Куп'янській осі! Чотириста тисяч окупантів в Україні! 4 мільйони снарядів! А якщо подумати?