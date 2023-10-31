Украине нужно лобби в США

Подход нужно менять. Трибуны, сцены, миллионные трансляции в прошлом.

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Знаете, кто самые влиятельные люди для американских политиков, в первую очередь для республиканцев? Юристы, врачи, священники. Это именно те люди, которые знают о своих клиентах сокровеннее, и чьи взгляды весят очень много.

У нас есть очень много юридических и медицинских организаций с выходом на США. Есть соответствующие контакты между нашим и американским религиозными сообществами. Надо срочно организовать, чтобы наши врачи начали активно информировать своих коллег из Соединенных Штатов о зверствах, которые совершают захватчики против мирного населения.

Именно профессиональная информация – количество ранений, их характер, сложность лечения. С юристами также: не пропаганда, которая уже не воспринимается, а четкая документированная информация о военных преступлениях захватчиков.

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А что касается священников в Штатах – информировать их о том, что Украина является многоконфессиональной страной. А священников московского патриархата даже тех, кто ведет агитацию в пользу агрессора, у нас не сажают на кол, не сжигают заживо. У нас здесь не страна антихриста, как об этом рассказывают российские дезинформаторы. Максимум – с ними деликатно разбираются по закону.

Если юристы, врачи и священники в Штатах начнут информировать своих достопочтенных клиентов о реальном состоянии войны в Украине, это, безусловно, повлияет на позицию конгрессменов, сенаторов и всех остальных, от кого зависит действенная поддержка Украины.