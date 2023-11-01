Суперечності накопичуються: чи може релігія розхитати Росію зсередини

У регіонах Північного Кавказу та в Республіці Дагестан тривають протести проти євреїв. Росіяни розшукують біженців з Ізраїлю та погрожують їм розправами.

Росія вкотре демонструє, що не є толерантним релігійним суспільством, як намагається висвітлити себе у світі. Релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович припустила 24 Каналу, чи може релігія розхитати Росію зсередини.

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Як релігійні конфлікти можуть вплинути на Росію

Як підкреслила Филипович, очевидно, що демонстрації заздалегідь сплановані "вищим" керівництвом Кремля. Адже самостійно неможливо зібрати таку масу народу в одному місці та вкласти в голову ідею "євреям не місце на території Росії".

Релігія, безсумнівно, може виступати таким ініціатором заворушень,

– сказала релігієзнавиця.

Однак наразі в Росії немає релігії, яка могла б розхитати політичну ситуацію.

Цікаві деталі із зустрічі Путіна з представниками релігійних об'єднань

Варто згадати нещодавню зустріч Владіміра Путіна у Кремлі з лідерами релігійних об'єднань Росії. Російський президент вирішив не зраджувати своїм традиціям та усівся на протилежному боці стола, якнайдалі від усіх присутніх.

Зустріч Путіна із представниками релігійних об'єднань / Скриншот з відео

Уявіть собі, що там би хтось "пікнув" щось проти путінської "священної" війни. І що характерно, цю війну підтримують навіть мусульмани. Я не знаю, яким боком вони до цієї "священної" війни, яка буцім буде відновлювати "християнську Русь-Матушку". Адже вони були зовсім з іншого боку цього історичного процесу,

– зауважила доктор філософських наук.

Мир всередині Росії – ілюзії

За словами Филипович, росіяни хочуть відстояти та захистити свої "корпоративні" інтереси. Ба більше, у Росії не знають, що таке мир та взаєморозуміння всередині країни, не говорячи про відносини з іншими державами.

Филипович примусила, як релігія може вплинути на ситуацію в Росії: дивитися відео

29 жовтня сотні протестувальників увірвалися в аеропорт Махачкали, куди приземлився літак з Ізраїлю.

Мирне життя у Росії між різними релігійними групами – це ілюзії та фантазії. Випадок у Махачкалі показав, що якби росіянам попався єврей, вони б одразу розправилися з ним на місці.

Однак, як зазначила Людмила Филипович, це призвело б до масштабного бунту й росіяни пригадали Путіну про призов громадян лише з "глибинок" Росії, про соціальні проблеми, про жахливий стан доріг та багато інших проблем, які залишаться в країні навіть з приходом іншого президента.

Релігійні протести в Росії: що відомо