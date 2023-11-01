Суперечності накопичуються: чи може релігія розхитати Росію зсередини
У регіонах Північного Кавказу та в Республіці Дагестан тривають протести проти євреїв. Росіяни розшукують біженців з Ізраїлю та погрожують їм розправами.
Росія вкотре демонструє, що не є толерантним релігійним суспільством, як намагається висвітлити себе у світі. Релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович припустила 24 Каналу, чи може релігія розхитати Росію зсередини.
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Як релігійні конфлікти можуть вплинути на Росію
Як підкреслила Филипович, очевидно, що демонстрації заздалегідь сплановані "вищим" керівництвом Кремля. Адже самостійно неможливо зібрати таку масу народу в одному місці та вкласти в голову ідею "євреям не місце на території Росії".
Релігія, безсумнівно, може виступати таким ініціатором заворушень,
– сказала релігієзнавиця.
Однак наразі в Росії немає релігії, яка могла б розхитати політичну ситуацію.
Цікаві деталі із зустрічі Путіна з представниками релігійних об'єднань
Варто згадати нещодавню зустріч Владіміра Путіна у Кремлі з лідерами релігійних об'єднань Росії. Російський президент вирішив не зраджувати своїм традиціям та усівся на протилежному боці стола, якнайдалі від усіх присутніх.
Уявіть собі, що там би хтось "пікнув" щось проти путінської "священної" війни. І що характерно, цю війну підтримують навіть мусульмани. Я не знаю, яким боком вони до цієї "священної" війни, яка буцім буде відновлювати "християнську Русь-Матушку". Адже вони були зовсім з іншого боку цього історичного процесу,
– зауважила доктор філософських наук.
Мир всередині Росії – ілюзії
За словами Филипович, росіяни хочуть відстояти та захистити свої "корпоративні" інтереси. Ба більше, у Росії не знають, що таке мир та взаєморозуміння всередині країни, не говорячи про відносини з іншими державами.
Филипович примусила, як релігія може вплинути на ситуацію в Росії: дивитися відеоЗверніть увагу! 29 жовтня сотні протестувальників увірвалися в аеропорт Махачкали, куди приземлився літак з Ізраїлю.
Мирне життя у Росії між різними релігійними групами – це ілюзії та фантазії. Випадок у Махачкалі показав, що якби росіянам попався єврей, вони б одразу розправилися з ним на місці.
Однак, як зазначила Людмила Филипович, це призвело б до масштабного бунту й росіяни пригадали Путіну про призов громадян лише з "глибинок" Росії, про соціальні проблеми, про жахливий стан доріг та багато інших проблем, які залишаться в країні навіть з приходом іншого президента.
Релігійні протести в Росії: що відомо
- У неділю, 29 жовтня, група агресивно налаштованих чоловіків зламала огорожу в аеропорту столиці Дагестану Махачкали та прорвалася до термінала. Тут вони чекали на рейс із Тель-Авіва, яким начебто повинні були прилетіти біженці, вигукуючи антисемітські гасла.
- У місті Нальчику, який є столицею Кабардино-Балкарії, підпалили недобудований єврейський культурний центр та на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – арабською "єврей").
- Масові протести проти ізраїльських біженців можуть свідчити про "загравання" з мусульманським світом. Ба більше, у Росії почали маркувати їжу з позначкою "халяль" – означає все, що дозволено або відповідає ісламському закону.