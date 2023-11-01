Противоречия накапливаются: может ли религия расшатать Россию изнутри

В регионах Северного Кавказа и Республики Дагестан продолжаются протесты против евреев. Россияне разыскивают беженцев из Израиля и угрожают им расправами.

Россия в очередной раз демонстрирует, что не является толерантным религиозным обществом, как пытается преподнести себя в мире. Религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович допустила 24 Каналу, может ли религия расшатать Россию изнутри.

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Как религиозные конфликты могут повлиять на Россию

Как подчеркнула Филиппович, очевидно, что демонстрации заранее спланированы "высшим" руководством Кремля. Ведь самостоятельно невозможно собрать такую массу народа в одном месте и вложить в голову идею "евреям не место на территории России".

Религия, несомненно, может выступать таким инициатором беспорядков,

– сказала религиовед.

Однако пока в России нет религии, которая могла бы расшатать политическую ситуацию.

Интересные детали из встречи Путина с представителями религиозных объединений

Следует вспомнить недавнюю встречу Владимира Путина в Кремле с лидерами религиозных объединений России. Российский президент решил не изменять своим традициям и уселся на противоположной стороне стола подальше от всех присутствующих.

Встреча Путина с представителями религиозных объединений / Скриншот с видео

Представьте себе, что там бы кто-то "пикнул" что-нибудь против путинской "священной" войны. И что типично, эту войну поддерживают даже мусульмане. Я не знаю, какой стороной они к этой "священной" войне, которая будет восстанавливать "христианскую Русь-Матушку". Они ведь были совсем с другой стороны этого исторического процесса,

– отметила доктор философских наук.

Мир внутри России – иллюзии

По словам Филиппович, россияне хотят отстоять и защитить свои "корпоративные" интересы. Более того, в России не знают, что такое мир и взаимопонимание внутри страны, не говоря об отношениях с другими государствами.

Филиппович заставила, как религия может повлиять на ситуацию в России: смотреть видео

29 октября сотни протестующих ворвались в аэропорт Махачкалы, куда приземлился самолет из Израиля.

Мирная жизнь в России между разными религиозными группами – это иллюзии и фантазии. Случай в Махачкале показал, что если бы россиянам попался еврей, они сразу расправились бы с ним на месте.

Однако, как отметила Людмила Филиппович, это привело бы к масштабному бунту и россияне вспомнили Путину о призыве граждан только из "глубинок" России, о социальных проблемах, об ужасном состоянии дорог и многих других проблем, которые останутся в стране даже с приходом другого президента.

Религиозные протесты в России: что известно