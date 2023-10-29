Такие действия могут свидетельствовать о "заигрывании" с мусульманским миром. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Юрий Подорожный, добавив, что в России начали маркировать еду с отметкой "халяль".

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Кто стоит за протестами

"Это внутренняя игра ФСБ. Это же такие методы контроля: объявить врага, и вокруг этого врага начинать создавать объединение живущих там", - пояснил политолог.

По словам Подорожного, ситуация в Дагестане вообще сложная. И довольно странно, что именно в мусульманский регион приехали евреи-беженцы, когда Израиль воюет с Палестиной.

Обратите внимание! В Палестине и Дагестане подавляющее большинство населения – последователи ислама, то есть мусульмане. В то же время евреи, израильтяне верят в иудаизм.

Они уехали еще и не в Казань, где нет таких радикальных настроений, а в Дагестан, куда россиянин из Москвы боится ездить. Он не может посадить семью и поехать своим автомобилем по "золотому кольцу" Дагестана, потому что он не вернется, когда там увидят московские номера,

– сказал Юрий Подорожний.

По его мнению, призывы об изгнании евреев из Дагестана сделаны специально, ведь в регионе сложные политические процессы. Россияне в очередной раз подчеркивают, что они являются настоящими антисемитами.

Россияне "заигрывают" с мусульманским миром

"Это один из методов и способов контроля этих регионов. В то же время это внешний знак в мусульманские страны. Например, в России начинают маркировать крупнейшие производители пищевых продуктов как "халяль", – подчеркнул политолог.

Подорожный объяснил, с чем связаны протесты в Дагестане: смотреть видео

Заметим, на территории России уже давно живут мусульмане, но такие намеки для исповедующих ислам людей начались с вторжением ХАМАС в Израиль. Следовательно, традиционные шоколадки "Алёнка" начали обозначать халяльными.

Халяль Халяль – это свод правил, касающихся жизненных принципов исламских последователей и "мусульманской морали". Он включает, среди прочего, нормы питания в соответствии с исламским законом шариата. Халяль означает все, что разрешено или соответствует исламскому закону. Противоположностью халяля является понятие "харам", которое в арабской культуре означает вещи, неприемлемые или незаконные в исламском праве.

Кроме того, в столице Кабардино-Балкарии Нальчике неизвестны на стене написали "смерть яхудам". "Яхуд" с арабского переводится как "еврей".

Это такие месэджи, которые отправляются мусульманскому миру, что "мы с вами" и "мы страна, которая вас будет поддерживать". Действительно, популярность России и Путина в дальнейшем будет расти на Ближнем Востоке,

– подчеркнул Юрий Подорожный.

Протесты против израильских беженцев в России