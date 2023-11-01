Росія вкотре демонструє, що не є толерантним релігійним суспільством, як намагається висвітлити себе у світі. Релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович припустила 24 Каналу, чи може релігія розхитати Росію зсередини.
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Як релігійні конфлікти можуть вплинути на Росію
Як підкреслила Филипович, очевидно, що демонстрації заздалегідь сплановані "вищим" керівництвом Кремля. Адже самостійно неможливо зібрати таку масу народу в одному місці та вкласти в голову ідею "євреям не місце на території Росії".
Релігія, безсумнівно, може виступати таким ініціатором заворушень,
– сказала релігієзнавиця.
Однак наразі в Росії немає релігії, яка могла б розхитати політичну ситуацію.
Цікаві деталі із зустрічі Путіна з представниками релігійних об'єднань
Варто згадати нещодавню зустріч Владіміра Путіна у Кремлі з лідерами релігійних об'єднань Росії. Російський президент вирішив не зраджувати своїм традиціям та усівся на протилежному боці стола, якнайдалі від усіх присутніх.
Зустріч Путіна із представниками релігійних об'єднань / Скриншот з відео
Уявіть собі, що там би хтось "пікнув" щось проти путінської "священної" війни. І що характерно, цю війну підтримують навіть мусульмани. Я не знаю, яким боком вони до цієї "священної" війни, яка буцім буде відновлювати "християнську Русь-Матушку". Адже вони були зовсім з іншого боку цього історичного процесу,
– зауважила доктор філософських наук.
Мир всередині Росії – ілюзії
За словами Филипович, росіяни хочуть відстояти та захистити свої "корпоративні" інтереси. Ба більше, у Росії не знають, що таке мир та взаєморозуміння всередині країни, не говорячи про відносини з іншими державами.
Филипович примусила, як релігія може вплинути на ситуацію в Росії: дивитися відео
Мирне життя у Росії між різними релігійними групами – це ілюзії та фантазії. Випадок у Махачкалі показав, що якби росіянам попався єврей, вони б одразу розправилися з ним на місці.
Однак, як зазначила Людмила Филипович, це призвело б до масштабного бунту й росіяни пригадали Путіну про призов громадян лише з "глибинок" Росії, про соціальні проблеми, про жахливий стан доріг та багато інших проблем, які залишаться в країні навіть з приходом іншого президента.
Релігійні протести в Росії: що відомо
- У неділю, 29 жовтня, група агресивно налаштованих чоловіків зламала огорожу в аеропорту столиці Дагестану Махачкали та прорвалася до термінала. Тут вони чекали на рейс із Тель-Авіва, яким начебто повинні були прилетіти біженці, вигукуючи антисемітські гасла.
- У місті Нальчику, який є столицею Кабардино-Балкарії, підпалили недобудований єврейський культурний центр та на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – арабською "єврей").
- Масові протести проти ізраїльських біженців можуть свідчити про "загравання" з мусульманським світом. Ба більше, у Росії почали маркувати їжу з позначкою "халяль" – означає все, що дозволено або відповідає ісламському закону.