10 вересня у Парижі та інших містах Франції відбулися масштабні протести під гаслом "Блокуємо все". Протестувальники перекривали дороги, здійснювали підпали, вступали в сутички з поліцією тощо.

Так французи відреагували на нового прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню. Також демонстрації йшли проти президента Макрона та скорочення бюджету. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP та BFMTV.

Що відомо про протести у Франції?

Рух "Блокуємо все" був створений кілька місяців тому в соціальних мережах.

Відомо, що протестувальники у західному місті Ренн підпалили автобус, на південному заході країни вогнем були пошкоджені електричні кабелі, зупинено рух поїздів на одній лінії та порушено рух на іншій.

У центрі Парижа довелося закрити магазини та ресторани. В одному із закладів харчування спалахнула пожежа.

У Бордо мітингарі розбили вікно одного з кафе, а у Нанті підпалили сміттєві баки перед входом у лікарню.

Під час протестів заарештували щонайменше 450 людей, зокрема, понад 200 у Парижі.

Було розгорнуто 80 тисяч поліцейських, які розігнали барикади та швидко затримали людей.

Проти людей поліція застосовувала сльозогінний газ. Загалом на вулиці міст вийшли десятки тисяч осіб.

Поліцейські нарахували по країні майже 800 акцій протесту: понад 500 мітингів та понад 250 вуличних пожеж.

Люди виходили із плакатами з написами "Лекорню, вам тут не раді", "Вибух Макрона" тощо.

Нами керують грабіжники. Люди страждають, їм все важче і важче протриматися до кінця місяця, щоб прогодувати себе. Ми стаємо зубожілою нацією,

– сказала одна із протестувальниць.

Що передувало?