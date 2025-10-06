У Грузії на виборах до влади місцевого самоврядування перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Ніхто не сумнівався, що грузини зустрінуть такі результати протестами. Однак вони допустились жахливої помилки.

Мовиться про надто радикальні дії та поведінку протестувальників. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог із Грузії Гела Васадзе, зазначивши, що тепер влада має підстави для репресій.

Яку помилку допустили протестувальники у Грузії?

За словами політолога, було очевидно, що люди вийдуть на протести, які вже тривають понад 300 днів. Однак в одну мить почались дуже дивні речі. Оргкомітет, а це не топ опозиційні представники, закликав штурмувати резиденцію президента.

Для чого це було потрібно? Якою була ціль? Нехай, захопили б, а що далі? Значна кількість людей зламали огорожу, зайшли в середину, але їх витіснили,

– припустив він.

Залишається одне питання – хто послав цей натовп на штурм. Васадзе наголосив, що немає сумнівів у тому, що ці люди є патріотами. Очевидно, що їх ніхто не підкупив. Однак їх могли просто розвести.

Зауважте! Президентка Саломе Зурабішвілі не підтримала цих мітингувальників. Вона повідомила, що буде стояти поруч з народом лише мирно.

Через це проросійська партія "Грузинська мрія" має підставу для репресій проти всієї опозиції, навіть проти тих представників, які не робили цього.

Ми бачили, що більшість людей вчора були розгублені. Деякі збудували і підпалили барикаду, але для чого? Вони просто підіграли владі. Це сумно, адже іде легалізація репресивних дій влади. Вони були б і без цього, але тоді б грузини питали, чому це треба,

– наголосив політолог.

Він додав, що тепер лідери, які організували цей штурм і яких затримала поліція, мають розповісти, хто їх до цього наштовхнув.

Як відбувались протести в Грузії останніми днями: коротко