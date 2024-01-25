Заробляють гроші для ситих Москви і Петербурга: які протести в Росії мають потенціал

В Росії почали спалахувати протести на національному підґрунті. Це поки не перекинулося на всю країну-агресорку, але потенціал для цього є.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що і протести в Башкирії, і протести в Бурятії були досить непередбачуваними. Всі вони сталися на національному підґрунті.

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Це – антиколоніальні протести

Як вважає Романова, і в Якутії, і в Бурятії відбувалися національні та антиколоніальні протести. Це досить серйозно, адже в перспективі може вдарити по Москві.

Є Якутія, яка хоче національну державу. Є Бурятія, яка також цього хоче. Тут вже можуть скоро зачепитися і різні бюджетні механізми. Якутія – газовидобувна і алмазовидобувна. Башкирія – нафтовидобувна. Вони заробляють гроші для ситих Москви і Санкт-Петербурга. Всі це бачать. Податки йдуть до федерального центру, а їм залишаються крихти,

– сказала Романова.

Не дарма під час протестів в Башкирії лунали звернення до окупантів, щоб вони йшли з України і почали захищати власну землю. Тому можна зробити припущення, що з часом такі мітинги можуть привести до більш рішучих дій протестувальників на території Росії.

Ситуація в Росії: коротко