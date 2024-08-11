У Сербії десятки тисяч людей вийшли на протести: причина нестандартна

11 серпня 2024, 10:24
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Associated Press

Десятки тисяч людей вийшли на мітинг у сербській столиці Белград. Люди протестували проти видобутку літію.

Мітинг пройшов 10 серпня у центрі Белграда. Перед цим влада країни заявила про ймовірну змову, яка нібито спрямована на повалення влади президента Александра Вучича та його уряду.

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Що відомо про мітинг 

Сербський президент заявив, що нібито російські спецслужби передали йому інформацію про буцімто підготовку неназваними західними державами в Сербії "масових заворушень і перевороту" з метою усунення його від влади.

Попри заяви президента, люди вийшли на мітинг та скандували:

  • "видобутку не буде",
  • "зрада, зрада".

Після основного мітингу в центрі столиці серби пішли до двох головних залізничних станцій Белграда. Вони пообіцяли блокувати рух потягів до того часу, поки влада не виконає їхні вимоги – тобто до заборони видобутку літію.

Наш сьогоднішній мітинг є екологічним і не має політичних амбіцій, але влада звинуватила нас у прагненні здійснити державний переворот,
– заявила сербська акторка Світлана Бойкович.

Варто зауважити, що урядові чиновники та ЗМІ, які контролює влада, почали масштабну кампанію проти мітингу. Протест людей порівнювали з подіями на київському Майдані. Проте організатори неодноразово заявляли, що їхня акція – мирна.

Що цьому передувало 

  • Уряд Сербії має план видобутку літію, який існує давно. У 2022 році його скасували через масштабні акції протесту. Адже тоді люди перекривали рух на дорогах та мостах.
  • План влади полягає в тому, щоб почати видобувати літій у зеленій сільськогосподарській долині на Заході Сербії.
  • Німецьке державне видання Deutsche Welle писало, що видобуток літію може стати для Сербії вхідним квитком до ЄС. Адже країна вирішила почати видобувати літій з Німеччиною та Євросоюзом, а не з Китаєм. 
  • Транснаціональна гірничодобувна компанія Rio Tinto, яка має керувати видобутком, обіцяла дотримуватись найвищих екологічних стандартів у процесі, проте це не змінило позицію критиків.