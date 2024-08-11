В Сербии десятки тысяч людей вышли на протесты: причина нестандартная
Источник:Associated Press
Десятки тысяч людей вышли на митинг в сербской столице Белград. Люди протестовали против добычи лития.
Митинг прошел 10 августа в центре Белграда. Перед этим власти страны заявили о вероятном заговоре, который якобы направлен на свержение власти президента Александра Вучича и его правительства.
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Что известно о митинге
Сербский президент заявил, что якобы российские спецслужбы передали ему информацию о якобы подготовке неназванными западными государствами в Сербии "массовых беспорядков и переворота" с целью устранения его от власти.
Несмотря на заявления президента, люди вышли на митинг и скандировали:
- "добычи не будет",
- "зрада, зрада".
После основного митинга в центре столицы сербы пошли к двум главным железнодорожным станциям Белграда. Они пообещали блокировать движение поездов до тех пор, пока власти не выполнят их требования – то есть до запрета добычи лития.
Наш сегодняшний митинг является экологическим и не имеет политических амбиций, но власти обвинили нас в стремлении совершить государственный переворот,
– заявила сербская актриса Светлана Бойкович.
Стоит заметить, что правительственные чиновники и СМИ, которые контролирует власть, начали масштабную кампанию против митинга. Протест людей сравнивали с событиями на киевском Майдане. Однако организаторы неоднократно заявляли, что их акция – мирная.
Что этому предшествовало
- Правительство Сербии имеет план добычи лития, который существует давно. В 2022 году его отменили из-за масштабных акций протеста. Ведь тогда люди перекрывали движение на дорогах и мостах.
- План власти заключается в том, чтобы начать добывать литий в зеленой сельскохозяйственной долине на Западе Сербии.
- Немецкое государственное издание Deutsche Welle писало, что добыча лития может стать для Сербии входным билетом в ЕС. Ведь страна решила начать добывать литий с Германией и Евросоюзом, а не с Китаем.
- Транснациональная горнодобывающая компания Rio Tinto, которая должна управлять добычей, обещала придерживаться самых высоких экологических стандартов в процессе, однако это не изменило позицию критиков.