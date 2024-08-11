В Сербии десятки тысяч людей вышли на протесты: причина нестандартная

Десятки тысяч людей вышли на митинг в сербской столице Белград. Люди протестовали против добычи лития.

Митинг прошел 10 августа в центре Белграда. Перед этим власти страны заявили о вероятном заговоре, который якобы направлен на свержение власти президента Александра Вучича и его правительства.

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Что известно о митинге

Сербский президент заявил, что якобы российские спецслужбы передали ему информацию о якобы подготовке неназванными западными государствами в Сербии "массовых беспорядков и переворота" с целью устранения его от власти.

Несмотря на заявления президента, люди вышли на митинг и скандировали:

"добычи не будет",

"зрада, зрада".

После основного митинга в центре столицы сербы пошли к двум главным железнодорожным станциям Белграда. Они пообещали блокировать движение поездов до тех пор, пока власти не выполнят их требования – то есть до запрета добычи лития.

Наш сегодняшний митинг является экологическим и не имеет политических амбиций, но власти обвинили нас в стремлении совершить государственный переворот,

– заявила сербская актриса Светлана Бойкович.

Стоит заметить, что правительственные чиновники и СМИ, которые контролирует власть, начали масштабную кампанию против митинга. Протест людей сравнивали с событиями на киевском Майдане. Однако организаторы неоднократно заявляли, что их акция – мирная.

Что этому предшествовало