Полковник ЗСУ назвав, які системи ППО потрібні Україні

Німеччина поки не готова надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Ця система протиповітряної оборони є дуже складною та відрізняється від тих, які нам надають партнери.

Так, нашій державі надають насамперед системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Які системи ППО необхідні Україні

На його думку, наразі вони є найоптимальнішим варіантом для України. Мовиться про такі системи протиповітряної оборони як:

зенітно-ракетний комплекс Aspide;

ЗРК малої дальності Crotale;

ППО середнього радіуса дії Hawk;

NASAMS;

IRIS-T.

Однак систем протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T є певна кількість і більше не буде. Отже, найоптимальнішим варіантом залишається системи ППО Hawk. Тоді як ЗРК Patriot Україна може отримати у далекій перспективі, коли вже буде вступати в НАТО.

Це найоптимальніший варіант для усіх – не тільки для нас, а й для наших партнерів,

– підкреслив полковник ЗСУ.

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Як Україна може захиститися від іранських балістичних ракет

У британській розвідці повідомили, що найближчим часом Росія може отримати від Ірану озброєння, зокрема балістичні ракети. Єдина система, яка наразі зможе закрити небо в радіусі 30 – 35 кілометрів від цих ракет – це ЗРК SAMP-T.

Ця дуже ефективна система ППО розроблена спільно Францією та Італією. обидві країни мають ці зенітно-ракетні комплекси – понад 40 та 20 відповідно. Крім того, там стоїть хороша ракета – Aster.

Але знову ж – їх є певна кількість. Навіть якщо нам передадуть їх усі, ми не закриємо й половини нашої держави, тобто ними можна буде прикрити критичні точки,

– зазначив військовий експерт.

Ба більше, повністю закритися від балістичних ракет можливо лише у разі завдання превентивних ударів. Відтак, нам необхідне озброєння типу Tomahawk – американські ракети, з дальністю 2 – 2,5 тисячі кілометрів, щоб знищувати пускові установки, а не безпосередньо балістичну ракету вже у повітрі.

Крім того, Україна вже порушувала питання надання нашій державі американських ракет Tomahawk для створення паритету озброєння.

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