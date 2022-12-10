Полковник ВСУ назвал, какие системы ПВО нужны Украине

Германия пока не готова предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Эта система противовоздушной обороны очень сложная и отличается от тех, которые нам предоставляют партнеры.

Так, нашему государству предоставляют прежде всего системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Какие системы ПВО необходимы Украине

По его мнению, сейчас они являются самым оптимальным вариантом для Украины. Речь идет о таких системах противовоздушной обороны как:

зенитно-ракетный комплекс Aspide;

ЗРК малой дальности Crotale;

ПВО среднего радиуса действия Hawk;

NASAMS;

IRIS-T.

Однако систем противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T есть определенное количество и больше не будет. Итак, наиболее оптимальным вариантом остается системы ПВО Hawk. В то время как ЗРК Patriot Украина может получить в далекой перспективе, когда уже будет вступать в НАТО.

Это самый оптимальный вариант для всех – не только для нас, но и для наших партнеров,

– подчеркнул полковник ВСУ.

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Как Украина может защититься от иранских баллистических ракет

В британской разведке сообщили, что в ближайшее время Россия может получить от Ирана вооружение, в том числе баллистические ракеты. Единственная система, которая сейчас сможет закрыть небо в радиусе 30 – 35 километров от этих ракет – это ЗРК SAMP-T.

Эта очень эффективная система ПВО разработана совместно Францией и Италией. Обе страны имеют эти зенитно-ракетные комплексы – более 40 и 20 соответственно. Кроме того, там стоит хорошая ракета – Aster.

Но опять же – их есть определенное количество. Даже если нам передадут их все, мы не закроем и половины нашего государства, то есть ими можно будет прикрыть критические точки,

– отметил военный эксперт.

Более того, полностью закрыться от баллистических ракет возможно только в случае нанесения превентивных ударов. Следовательно, нам необходимо вооружение типа Tomahawk – американские ракеты с дальностью 2 – 2,5 тысячи километров, чтобы уничтожать пусковые установки, а не непосредственно баллистическую ракету уже в воздухе.

Кроме того, Украина уже поднимала вопрос предоставления нашему государству американских ракет Tomahawk для создания паритета вооружения.

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