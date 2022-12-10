Полковник ВСУ назвал, какие системы ПВО нужны Украине
Германия пока не готова предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Эта система противовоздушной обороны очень сложная и отличается от тех, которые нам предоставляют партнеры.
Так, нашему государству предоставляют прежде всего системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Какие системы ПВО необходимы Украине
По его мнению, сейчас они являются самым оптимальным вариантом для Украины. Речь идет о таких системах противовоздушной обороны как:
- зенитно-ракетный комплекс Aspide;
- ЗРК малой дальности Crotale;
- ПВО среднего радиуса действия Hawk;
- NASAMS;
- IRIS-T.
Однако систем противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T есть определенное количество и больше не будет. Итак, наиболее оптимальным вариантом остается системы ПВО Hawk. В то время как ЗРК Patriot Украина может получить в далекой перспективе, когда уже будет вступать в НАТО.
Это самый оптимальный вариант для всех – не только для нас, но и для наших партнеров,
– подчеркнул полковник ВСУ.
Свитан объяснил, какие системы ПВО нужны Украине: смотрите видео
Как Украина может защититься от иранских баллистических ракет
В британской разведке сообщили, что в ближайшее время Россия может получить от Ирана вооружение, в том числе баллистические ракеты. Единственная система, которая сейчас сможет закрыть небо в радиусе 30 – 35 километров от этих ракет – это ЗРК SAMP-T.
Эта очень эффективная система ПВО разработана совместно Францией и Италией. Обе страны имеют эти зенитно-ракетные комплексы – более 40 и 20 соответственно. Кроме того, там стоит хорошая ракета – Aster.
Но опять же – их есть определенное количество. Даже если нам передадут их все, мы не закроем и половины нашего государства, то есть ими можно будет прикрыть критические точки,
– отметил военный эксперт.
Более того, полностью закрыться от баллистических ракет возможно только в случае нанесения превентивных ударов. Следовательно, нам необходимо вооружение типа Tomahawk – американские ракеты с дальностью 2 – 2,5 тысячи километров, чтобы уничтожать пусковые установки, а не непосредственно баллистическую ракету уже в воздухе.
Кроме того, Украина уже поднимала вопрос предоставления нашему государству американских ракет Tomahawk для создания паритета вооружения.
Какое оружие предоставляют Украине партнеры: последние новости
- Наше государство получило от Германии 7 зенитных самоходных установок Gepard, которые способны вести огонь со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Также Берлин предоставил 100 тысяч аптечек и другую помощь.
- Кроме того, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann подписала с эстонским разработчиком Milrem Robotics контракт на поставку Украины 14 беспилотных наземных машин Themis. Военную помощь для наших военных профинансирует министерство обороны Германии.
- В конце ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил об очередной военной помощи нашему государству. Так, Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.