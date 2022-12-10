Так, нашій державі надають насамперед системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Які системи ППО необхідні Україні
На його думку, наразі вони є найоптимальнішим варіантом для України. Мовиться про такі системи протиповітряної оборони як:
- зенітно-ракетний комплекс Aspide;
- ЗРК малої дальності Crotale;
- ППО середнього радіуса дії Hawk;
- NASAMS;
- IRIS-T.
Однак систем протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T є певна кількість і більше не буде. Отже, найоптимальнішим варіантом залишається системи ППО Hawk. Тоді як ЗРК Patriot Україна може отримати у далекій перспективі, коли вже буде вступати в НАТО.
Це найоптимальніший варіант для усіх – не тільки для нас, а й для наших партнерів,
– підкреслив полковник ЗСУ.
Світан пояснив, які системи ППО потрібні Україні: дивіться відео
Як Україна може захиститися від іранських балістичних ракет
У британській розвідці повідомили, що найближчим часом Росія може отримати від Ірану озброєння, зокрема балістичні ракети. Єдина система, яка наразі зможе закрити небо в радіусі 30 – 35 кілометрів від цих ракет – це ЗРК SAMP-T.
Ця дуже ефективна система ППО розроблена спільно Францією та Італією. обидві країни мають ці зенітно-ракетні комплекси – понад 40 та 20 відповідно. Крім того, там стоїть хороша ракета – Aster.
Але знову ж – їх є певна кількість. Навіть якщо нам передадуть їх усі, ми не закриємо й половини нашої держави, тобто ними можна буде прикрити критичні точки,
– зазначив військовий експерт.
Ба більше, повністю закритися від балістичних ракет можливо лише у разі завдання превентивних ударів. Відтак, нам необхідне озброєння типу Tomahawk – американські ракети, з дальністю 2 – 2,5 тисячі кілометрів, щоб знищувати пускові установки, а не безпосередньо балістичну ракету вже у повітрі.
Крім того, Україна вже порушувала питання надання нашій державі американських ракет Tomahawk для створення паритету озброєння.
Яку зброю надають Україні партнери: останні новини
- Наша держава отримала від Німеччини 7 зенітних самохідних установок Gepard, які здатні вести вогонь зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Також Берлін надав 100 тисяч аптечок та іншу допомогу.
- Окрім того, німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann підписала з естонським розробником Milrem Robotics контракт на постачання Україні 14 безпілотних наземних машин THeMIS. Військову допомогу для наших військових профінансує міністерство оборони Німеччини.
- Наприкінці листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про чергову військову допомогу нашій державі. Так, Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.