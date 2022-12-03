На этом он сделал упор во время интервью. Журналистке Елене Требушной он рассказал, что оружия Украине предоставляют гораздо больше. Просто об этом не говорят публично.

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Некоторые страны не готовы к публичности

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, противостоять российской агрессии Украине помогает множество стран. Просто некоторые из них попросили нас не рассказывать, что они передают нам оружие. И это решение, подчеркнул он, наше государство уважает.

Данилов отметил, что после победы Украины наши партнеры сами будут принимать решение. Если у них будет желание озвучить масштабы помощи нашему государству, они это сделают.

Главное, чтобы они нам помогали. Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы, когда услышат об оружии, которое дают нам наши партнеры,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что сейчас идет война. И это не политический процесс, когда все должно быть абсолютно прозрачным и открытым. Это, по словам Данилова, "действия, которые носят особый характер". Так что далеко не обо всем можно говорить публично.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал то же самое. Он подчеркнул, что есть некоторые страны, которые тайно передают Украине вооружение. В таком случае оно поступает в наше войско не прямо. Оружие передается через третьи страны. Это позволяет определенным государствам способствовать победе Украины, но делать это без ненужной для них публичности.

Вооруженная помощь есть, но хотелось бы больше