Так, Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin почти на 431 миллион долларов. Они предназначены и для иностранных партнеров, которым осуществляется продажа военной техники.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте Пентагона. Lockheed Martin Corp расположена в штате Техас. Говорится, что компания удержала договор на создание высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

Россияне не уничтожили ни одного HIMARS

В российском Минобороны регулярно появляются сообщения, мол, их военные уничтожают в Украине американские ракетные установки HIMARS. В Пентагоне в начале ноября развенчали эти фейки. Подчеркнули, что на самом деле кафиры не уничтожили ни одной системы.

11 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из США прибыли 4 дополнительных системы HIMARS .

Контракт на закупку системы ПВО NASAMS

Также сообщили, что Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины. Речь идет о соглашении более чем на 1,2 миллиарда долларов – на поставку 6 национальных передовых зенитно-ракетных комплексов

Эти установки могут поражать составы и скопления врага, а также важные логистические сообщения на большом расстоянии.

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