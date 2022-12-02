Так, Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin майже на 431 мільйона доларів. Вони призначені й для іноземних партнерів, яким здійснюється продаж військової техніки.

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Відповідне повідомлення з'явилось на сайті Пентагону. Lockheed Martin Corp розташована у штаті Техас. Мовиться, що компанія утримала контракт на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем.

Росіяни не знищили жодного HIMARS

У російському Міноборони регулярно з'являються повідомлення, мовляв, їхні військові нищать в Україні американські ракетні установки HIMARS. У Пентагоні на початку листопада розвінчали ці фейки. Наголосили, що насправді окупанти не знищили жодної системи.

11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну з США прибули 4 додаткові системи HIMARS.

Контракт на закупівлю системи ППО NASAMS

Також повідомили, що Пентагон уклав контракт на закупівлю системи ППО NASAMS для України. Мовиться про угоду на понад 1,2 мільярда доларів – на постачання 6 національних передових зенітно-ракетних комплексів

Ці установки можуть вражати склади й скупчення ворога, а також важливі логістичні сполучення на великій відстані.

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