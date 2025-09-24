Частина автомагістралі зникла під землею: у Бангкоку просто посеред дороги утворилася діра
- У Бангкоку утворилася величезна діра на дорозі через прорив труби в тунелі метро, що стався 24 вересня.
- В результаті інциденту впали два автомобілі, але ніхто не постраждав, влада припинила подачу води у районі.
У середу, 24 вересня, на дорозі в Бангкоку утворилася величезна діра. Причиною став прорив труби в тунелі метро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Що відомо про провал на дорозі у Таїланді?
Прірва посеред дороги утворилася близько 7 години ранку за місцевим часом, прямо перед годиною пік. В яму впали два автомобілі, припарковані неподалік, проте, на щастя, всередині нікого не було і ніхто не постраждав.
Сама вирва була завширшки більше 30 метрів. Причиною обвалу називають витік води з прорваної труби в тунелі, який мав продовжити міську систему метро. Після інциденту влада припинила подачу води у районі і організувала перевірку навколишніх споруд.
Як виглядає вирва посеред дороги у Бангкоку / фото Getty Images
Отвір утворився прямо поряд з поліцейською дільницею та лікарнею. Крім того, трохи більше як за 3 кілометри розміщений палац Дусіт, де мешкає тайська королівська родина.
Повідомляється, що новий тунець мав продовжити Фіолетову лінію метро Бангкоку, яка з'єднує західні передмістя з районом Дусіт, прибережною зоною, популярною серед туристів.
Нещодавно між Таїландом та Камбоджею був конфлікт
Влітку цього року на кордоні між Таїландом та Камбоджею спалахнули бойові дії. Сторони звинуватили одне одного у провокації, переконуючи, що саме вони діяли в межах самооборони. Сутички на спірній території біля храму Та Моан Том переросли в повноцінний обмін артилерійським вогнем, ударами з безпілотників і авіацією.
Таїланд оголосив воєнний стан у 8 районах уздовж кордону з Камбоджею. Через бої на кордоні довелося евакуювати понад 100 000 тайців та 4 000 камбоджійців. У результаті бойових дій загинули щонайменше 42 особи .
-