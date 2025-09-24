У середу, 24 вересня, на дорозі в Бангкоку утворилася величезна діра. Причиною став прорив труби в тунелі метро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про провал на дорозі у Таїланді?

Прірва посеред дороги утворилася близько 7 години ранку за місцевим часом, прямо перед годиною пік. В яму впали два автомобілі, припарковані неподалік, проте, на щастя, всередині нікого не було і ніхто не постраждав.

Сама вирва була завширшки більше 30 метрів. Причиною обвалу називають витік води з прорваної труби в тунелі, який мав продовжити міську систему метро. Після інциденту влада припинила подачу води у районі і організувала перевірку навколишніх споруд.

Як виглядає вирва посеред дороги у Бангкоку / фото Getty Images

Отвір утворився прямо поряд з поліцейською дільницею та лікарнею. Крім того, трохи більше як за 3 кілометри розміщений палац Дусіт, де мешкає тайська королівська родина.

Повідомляється, що новий тунець мав продовжити Фіолетову лінію метро Бангкоку, яка з'єднує західні передмістя з районом Дусіт, прибережною зоною, популярною серед туристів.

