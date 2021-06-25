Проєкти Разумкова: що може чекати на політичну кар'єру спікера Верховної Ради

На пресконференції голови Верховної Ради журналістів цікавило його політичне майбутнє. В Офісі Президента ніби мріють замінити Дмитра Разумкова на більш "командного" його заступника Руслана Стефанчука.

Водночас Дмитро Разумков заявив, що у відставку не збирається. Поки що між Банковою та Грушевського спостерігають затишшя.

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Політичний експерт Микола Давидюк зазначив, що наразі глава Верховної Ради він не порушує взаємозв'язки між президентською фракцією і президентом, а власні амбіції не виводить вище, ніж дружні командні домовленості.

Разумков має групу підтримки у парламенті

Про підготовку Разумкова до майбутнього "самостійного плавання" говорять вже давно. Якщо й не у зв'язку зі звільненням, щодо якого в Раді може не бути голосів – адже Разумков нібито знайшов спільну мову з усіма, від "слуг" до ОПЗЖ – то у зв'язку з виборами, до яких залишилося 2 роки.

Разумков збирає біля себе і до нього йдуть люди, які не задоволені Зеленським, які не поділяють позицію Зеленського. Є навіть окрема група серед "слуг народу", які орієнтуються на Разумкова,

– сказав політичний експерт Тарас Семенюк.

Відкритим залишається питання щодо того чи вступатиме у виборчу боротьбу спікер сам, чи з іншими політиками. Йому вже приписували різні проєкти: від нової умовної "Партії регіонів" Ахметова до проєкту на так званих уламках "Голосу", тієї його частини, яка гуртується навколо керівника фракції Железняка. Проте все залежатиме від того, яка комбінація дасть більше шансів.

Разумков прокоментував чутки про політичні проєкти: дивіться відео

"Він піде на вибори самостійно. Те, що в нас говорять про союзи Разумков, Гройсман, Смешко – кожен з них є окремим лідером. Яценюка згадували. Я не думаю, що з них хтось захоче мати роль другої, третьої особи", – вважає політичний експерт Ігор Чаленко.

Разумков заперечив, що готує проєкт

Поки що досвідчений політтехнолог відхрещується від усіх чуток про те, що готує свої "політичні сани" влітку. Він заявив, що наразі не займається будівництвом жодних політичних проєктів, а в інших – участі не бере.

Для проведення ефективної виборчої кампанії потрібні мільйони. Політологи зазначили, що начебто спікера мав намір фінансувати бізнесмен Павло Фукс, саме тому Дмитро Разумков нібито не підтримав введення санкцій проти цього мільйонера з російським минулим на засіданні РНБО.

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Ще більш здивувало, коли Разумков не підтримав санкції проти кума Путіна. Спікеру закидали, що хотів підхопити електорат Віктора Медведчука. Сам він зазначав, що проти санкцій щодо громадян України, ким би вони не були.

Зв'язки спікера парламенту з олігархами

Разумкову давно приписують зв'язки й з іншим багатієм – Рінатом Ахметовим, на каналах якого він часто з'являється. Проте через розголос навколо законопроєкту про олігархів, останнім часом спікер намагається відмежуватися від олігарха та решти бізнесменів, принаймні публічно.

"Всіх, кого журналісти називають олігархами, окрім Ріната Ахметова, я з ним не знайомий. Ніде не перетиналися з ним. Жодного разу не бачилися. Всіх інших, скажемо так, великих бізнесменів я бачив", – зазначав голова Верховної Ради.

Виступ спікера Верховної Ради: дивіться відео

Дмитро Разумков входить в п'ятірку тих політиків, кому найбільше довіряють. З одного боку впізнаваність може допомогти зібрати голоси на виборах, а з іншого – роль поміркованого голови Верховної Ради може зіграти проти Разумкова. Жоден український спікер ще не зробив запаморочливої політичної кар'єри.

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Хоча 2 роки – це чималий термін, за який можна й стати електоральним улюбленцем, й згубити свою кар'єру.