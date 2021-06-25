Про це голова парламенту повідомив на пресконференції, відповідаючи на запитання про позицію щодо можливого застосування санкцій щодо українців.

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Ставлення Разумкова до санкцій проти українців

Всі мої позиції, пов'язані з громадянами України, широко відомі. Я вважаю, що ми повинні людей, які порушили українське законодавство, притягати за українським законодавством. Тих, кого можемо,

– заявив спікер Ради.

Він уточнив, що вони наразі перебувають на території України. За словами Разумкова, є безліч статей, які можна застосувати щодо державних службовців. У випадку необхідності покарання народних депутатів існують статті про державну зраду та фінансування тероризму.

Водночас очільник парламенту зазначив: щодо тих людей або компаній, які перебувають поза межами української юрисдикції, санкції є ефективним механізмом. У законі "Про санкції" чітко зазначено, щодо кого їх застосовують.

Разумков не голосував за санкції проти олігархів